El presidente de la Diputación recibe a las jugadoras del Cliniqas.com, campeonas de la Europe Trophy de Tenis de Mesa

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha recibido hoy a las jugadoras del equipo Cliniqas.com, de Linares, tras haberse proclamado campeonas el pasado fin de semana en tierras serbias de la Europe Trophy de Tenis de Mesa, considerada como la tercera competición continental de este deporte. En este encuentro institucional, celebrado en el Palacio Provincial y en el que también han participado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y el presidente de esta entidad, Francisco Fernández, el máximo responsable de la Administración provincial ha felicitado a este club linarense “por su magnífico triunfo y por ser el primero de Andalucía en haber conseguido un título europeo en esta modalidad deportiva”.
La consecución de este trofeo es, a juicio de Reyes, “un reconocimiento al mérito, al trabajo, al compromiso, al esfuerzo y al compañerismo que tienen a lo largo de todo el año”, por lo que ha querido “trasladarles nuestra felicitación, porque es un orgullo para Linares, pero también para toda la provincia jiennense, que un equipo de nuestra tierra se alce con ese campeonato tan importante a nivel internacional”. Además del éxito deportivo, Paco Reyes ha elogiado lo que supone un hito como el logrado por este club. “Cualquier persona necesita modelos a seguir, y los hombres y mujeres de Jaén, los jóvenes de Jaén, tienen modelos para seguir en estas chicas, estas mujeres jóvenes de Linares que han conseguido este campeonato europeo fruto de ese esfuerzo, de ese compañerismo y de ese trabajo realizado”, ha remarcado el presidente de la Diputación.
Por su parte, el presidente del Cliniqas.com, Francisco Fernández, ha apuntado que “todo salió bien ese fin de semana y estamos muy contentos por haber logrado esta victoria”, que tuvo la dificultad añadida de conseguirla en casa del anfitrión de esta competición, el STK Josip Kolumbo, que es la segunda vez que se queda a las puertas de este título. La Administración provincial es, junto al Cliniqas.com, una de las patrocinadoras de este conjunto linarense, el Club Deportivo Indiana Games, ejemplo del “buen trabajo que se está haciendo en Linares con la cantera y en este deporte en los últimos años”, ha concluido Reyes.