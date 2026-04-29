Linares siembra futuro: 200 nuevos árboles autóctonos blindan la sostenibilidad del Campus

El Campus Científico-Tecnológico de Linares da un paso más hacia la sostenibilidad integral, con la celebración de una jornada de plantación de árboles en un evento que reunió a voluntariado de la comunidad universitaria y de la ciudad, en una jornada en la que se plantaron hasta 200 ejemplares de especies autóctonas, seleccionadas por su adaptabilidad al clima de la provincia de Jaén y su bajo requerimiento hídrico.
Esta acción se enmarca dentro del plan de sostenibilidad de la institución en colaboración con el Aula Verde de la Universidad de Jaén, que busca no solo embellecer el espacio, sino también generar un impacto ecológico real. “Esta jornada va mucho más allá de la simple acción de plantar un árbol. Representa nuestro compromiso tangible con el medio ambiente y la educación en valores. Hoy hemos plantado las raíces de un campus más verde, más fresco y más consciente para las futuras generaciones», asegura Luis M. Nieto Albert, director del Secretariado de Sostenibilidad de la UJA.
La iniciativa también sirvió como espacio de concienciación, donde de la mano de Oscar Martínez Gaitán (Los Árboles Mágicos), técnico asesor del Proyecto de Universidad Ecosostenible para las Infraestructuras Verdes de la UJA, mostraron in situ la infraestructura verde del Campus Científico Tecnológico. Además, compartieron con los asistentes información sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas locales y las mejores prácticas para el mantenimiento de los plantones.