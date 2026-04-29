La provincia de Jaén suma 12 unidades sanitarias con certificación de calidad de la ACSA

Doce unidades sanitarias pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, el Hospital Universitario de Jaén y los distritos sanitarios de atención primaria Jaén y Jaén Sur han recibido este miércoles la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario.
Se trata de las unidades de Salud Bucodental y Cuidados Intensivos, del Área Norte de Jaén; las unidades de Reumatología, Medicina Nuclear y Oncología Médica del Hospital Universitario de Jaén; y las unidades de atención primaria Cambil, Bulevar, Torredelcampo, Huelma, San Felipe, La Magdalena y Alcaudete, pertenecientes a los distritos sanitarios Jaén y Jaén Sur. Todas ellas han obtenido la certificación en nivel `Avanzado´, excepto la unidad de Cambil, que tras finalizar su proceso de certificación ha conseguido el siguiente nivel, el `Óptimo´.
El acto de entrega de los distintivos de calidad ha tenido lugar hoy en el salón de actos de la Delegación Territorial de Sanidad, y ha contado con la presencia de la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Áurea Morillo García; de la delegada territorial del Gobierno y de Sanidad en funciones, Ana Mata Soria; y del jefe de área de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, José Ignacio del Río Maza de Lizana. Les han acompañado los directores gerentes del área sanitaria, José Luis García Cano; del hospital universitario, María Belén Martínez Lechuga; y de los distritos sanitarios, María Dolores Fernández Martínez; así como miembros de sus equipos directivos y de Calidad, y los responsables y profesionales de las unidades certificadas.
Durante el acto, los responsables de estas doce unidades han recogido en representación de sus equipos los certificados que acreditan la finalización de sus procesos de certificación, culminado en el caso de la unidad de Cambil con la obtención del nivel ‘Óptimo’, el segundo de los tres niveles del modelo de la ACSA, que contempla una progresión desde el ‘Avanzado’, al ‘Óptimo’ y al ‘Excelente’. El resto de las unidades han recibido su certificación en nivel ‘Avanzado’. Estas unidades han guiado su proceso de certificación a través del manual de unidades de gestión sanitaria, que se compone de 76 estándares, excepto en el caso de la unidad de Medicina Nuclear, que ha tenido que afrontar un total de 88 estándares al tratarse de una unidad de gestión sanitaria que ofrece servicios de diagnóstico por la imagen.
A través de la autoevaluación que las unidades han realizado sobre los estándares de la ACSA, y que se ha ratificado en unas visitas de evaluación, el proceso de certificación ha constituido, además de un reconocimiento, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, que en este caso ha permitido identificar y desarrollar más de 180 acciones de mejora.
Con este reconocimiento, las unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Estos criterios de calidad evalúan aspectos referidos a la eficacia y eficiencia de los servicios, la seguridad de pacientes y profesionales, la accesibilidad y continuidad asistencial, la atención basada en la evidencia, y el control de instalaciones y equipamientos.
Certificación de calidad de la ACSA
La certificación de estas unidades consolida la apuesta por la calidad y la certificación de la provincia de Jaén, que cuenta actualmente con 49 centros y unidades de ámbito sanitario certificados y, entre ellos, nueve en nivel ‘Óptimo’.
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua. Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación internacional como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua). Para más información sobre la ACSA: www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria.