Erik Domínguez respalda a la comunidad venezolana de Linares

/ General, Portada / Por / Deja un comentario

El presidente provincial del PP de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha mantenido un encuentro con la asociación AVENSIS para trasladar el compromiso firme de su formación con la defensa de la democracia en Venezuela. Durante la reunión, celebrada en un contexto de estrecha colaboración con la comunidad venezolana residente en Linares, Domínguez aseguró que el Partido Popular apoyará al «pueblo hermano» en todas las instituciones donde cuente con representación.

Domínguez alineó su discurso con el del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo la celebración de elecciones libres con un calendario explícito y garantías democráticas. Según el candidato, el proceso de transición en el país sudamericano solo será efectivo cuando se logre la liberación de los presos políticos y el derecho al voto sin amenazas ni fraudes. Asimismo, puso en valor la labor social de AVENSIS, destacando su función de acompañamiento y acogida para los venezolanos que llegan a Linares buscando un nuevo comienzo.

Sobre el autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Comienza a escribir y presiona Intro para buscar

Scroll al inicio
Linares28 - El diario digital de Linares
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.