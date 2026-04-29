Erik Domínguez respalda a la comunidad venezolana de Linares

El presidente provincial del PP de Jaén y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha mantenido un encuentro con la asociación AVENSIS para trasladar el compromiso firme de su formación con la defensa de la democracia en Venezuela. Durante la reunión, celebrada en un contexto de estrecha colaboración con la comunidad venezolana residente en Linares, Domínguez aseguró que el Partido Popular apoyará al «pueblo hermano» en todas las instituciones donde cuente con representación.
Domínguez alineó su discurso con el del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo la celebración de elecciones libres con un calendario explícito y garantías democráticas. Según el candidato, el proceso de transición en el país sudamericano solo será efectivo cuando se logre la liberación de los presos políticos y el derecho al voto sin amenazas ni fraudes. Asimismo, puso en valor la labor social de AVENSIS, destacando su función de acompañamiento y acogida para los venezolanos que llegan a Linares buscando un nuevo comienzo.