Los AOVEs Jaén Selección 2026 y el destino Oleoturismo en Baeza estarán prsentes en Futuroliva de la mano de Diputación

El diputado de Promoción y Turismo ha participado hoy en la presentación de la XIV Feria del Olivar, que se celebrará en el municipio baezano del 7 al 9 de mayo
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado hoy en la presentación de la XIV Feria del Olivar de Baeza ‘Futuroliva 2026’, muestra que se celebrará del 7 al 9 de mayo en el Nuevo Recinto Ferial de esta ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad y en la que la Diputación, además de contar con un estand, estará presente con los AOVEs Jaén Selección 2026 y el destino Oleoturismo en Baeza.
En este acto, en el que también han participado representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Baeza y de la empresa organizadora de esta muestra, Pópulo Servicios Turísticos, Lozano ha puesto en valor “la apuesta decidida” de la Diputación en esta décimo cuarta edición de esta feria bienal en la que “va a estar representado todo el sector agrícola de la provincia de Jaén, que tan importante es para nuestro desarrollo económico”.
Sobre este evento, el diputado de Promoción y Turismo ha subrayado que se trata de “un espacio para la reflexión, para compartir, para el diálogo, pero sobre todo para conocer la innovación y atender las necesidades reales de los agricultores”. De ahí que desde la Administración provincial se ponga el foco en “la valorización de nuestro oro líquido, gracias a la estrategia Jaén Selección, que estará presente prestigiando nuestro oro líquido, y también a través de la formación de un espacio de diálogo el 8 de mayo para presentar el destino Oleoturismo en Baeza”.
Al respecto, Francisco Javier Lozano ha recordado el apoyo que la Diputación está dando al sector oleoturístico a través de las ayudas para el aprovechamiento turístico de almazaras y también que “estamos liderando junto a AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivar, el proyecto Experiencias Oleoturismo España, una nueva red de trabajo que lidera la provincia de Jaén gracias a la madurez turística de algunas experiencias que se van a presentar en esta edición de Futuroliva”.
En un momento “importante”, según ha remarcado Lozano, tras “las dificultades que hemos vivido en la última cosecha, donde la provincia de Jaén ha perdido, según las últimas estimaciones previstas, 100.000 toneladas, casi un 20% de la recolección del aceite de la aceituna”, el diputado ha valorado “la necesidad de contar con este tipo de espacios, con Futuroliva a la cabeza, pues son importantes para solucionar los problemas de los agricultores y para que el sector siga consolidándose y siga encontrando en Futuroliva herramientas útiles”.
La Feria del Olivar de Baeza está considerada como uno de los eventos más importantes del sector oleícola a nivel provincial y regional, y durante los tres días en que se desarrollará incluirá un amplio abanico de actividades en torno al olivar y al aceite de oliva virgen extra, de las que sobresalen las jornadas técnicas, las actividades en la zona gastronómica y los concursos de Fotografía y Futurochef, además de una exposición de maquinaria agrícola y oleícola y la presencia de más de 50 marcas de AOVE. Esta décimo cuarta edición de Futuroliva se celebra en el Nuevo Recinto Ferial de Baeza y cuenta con 23.000 metros cuadrados para la exposición de maquinaria y una gran zona cubierta mediante carpa para la exposición de aceites, zona gastronómica, estands de empresas, sala de jornadas técnicas y restaurante.