Golpe a la heroína en Linares: La Policía Nacional intercepta un kilo de droga tras una persecución por la A-32

La Policía Nacional detiene a una persona por delito de tráfico de drogas interviniéndole un kilogramo de heroína Al detenido, de nacionalidad española, le constaban antecedentes policiales por diversos delitos La droga incautada podrían haber alcanzado en el mercado ilícito, los 150.000 euros 28-Abril-2026.-
Dentro del Plan diseñado para la Lucha Contra el Tráfico de Drogas en zonas consideradas sensibles, y en puntos negros de la venta de sustancias estupefacientes, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, en estrecha colaboración y coordinación con la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, ambas pertenecientes a la Comisaría Local de Policía Nacional de Linares, se establecen controles y vigilancias, en zonas conocidas como puntos de venta de sustancias estupefacientes, entre otros puntos. A principios de mes, en una de las vigilancias y control, de puntos especialmente sensibles de la localidad de Linares, los agentes actuantes observan un vehículo que circulaba por la carretera Pozo Ancho, a una velocidad no adecuada para la vía en cuestión, conducido por una persona que resulta reconocido para la Policía Nacional, por estar inmerso en varias investigaciones policiales, además de estar acompañado, en el asiento del copiloto, por un menor de edad.
Los policías proceden a darle el acto, momento que inicia su huida, realizando una maniobra de forma esquiva y agresiva, siendo seguido por un agente en motocicleta hasta el acceso a la autovía A-32, sentido Úbeda/Albacete, uniéndose a la persecución un vehículo camuflado y varios indicativos rotulados. C
Durante la persecución, donde los vehículos camuflados iban con los prioritarios encendidos, trataban de que parase el coche, haciendo caso omiso en todo momento, observando los perseguidores cómo lanzaba desde la ventanilla del conductor, un bulto de color negro, que pasa por encima del vehículo policial, cayendo en el arcén de la vía, continuando el vehículo perseguido a gran velocidad, siendo interceptado a unos 250 metros del lugar del lanzamiento el bulto. Los agentes procedieron entonces a la detención del conductor del vehículo, comprobando que el objeto lanzado, era una bolsa de color verde que ocultaba en su interior un paquete envuelto en plástico transparente, que contenía, una sustancia compacta y pulverulenta de color marrón, la cual es sometida a la prueba de narcotest en Dependencias Policiales, la cual resulta ser Heroína. Dicho paquete, contenía 1.000 gramos de heroína, sustancia considerada muy dañina para la salud que, una vez adulterada y preparada en dosis para su venta final al menudeo, podría llegar a alcanzar un valor de 150.000€ en el mercado ilícito. Una vez el detenido fue puesto a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del mismo, por parte de la Autoridad Judicial.