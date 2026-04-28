El I Encuentro Nacional del olivar tradicional y el ecológico se desarrollará del 13 al 15 de mayo próximos en la localidad de Beas de Segura y la Finca Bonilla, ubicada entre Torres de Albanchez y Benatae. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha informado junto al diputado provincial y alcalde beasense, José Alberto Rodríguez, sobre este evento que persigue “mostrar el potencial del olivar tradicional y dar a conocer la trascendencia que tiene este cultivo no sólo en nuestra provincia, sino también en el ámbito nacional”, ha señalado Perales.
A lo largo de sus tres jornadas, este encuentro busca dar a conocer “las oportunidades que tiene este tipo de cultivo” y “dar a conocer soluciones innovadoras para hacerlo más competitivo y resiliente”, a través de “la reducción de costes o la puesta en marcha de nuevos modelos de gestión de este olivar que aporten mayor valor añadido”, ha destacado el diputado de Agricultura y Ganadería Perales en este acto, en el que también ha estado presente Vicente Rodríguez, propietario de la Finca Bonilla.
Los subproductos del olivar, la futura PAC, el impulso del modelo ecológico en el olivar o el oleoturismo serán también temas que se analizarán en este encuentro en el que se va a abordar la creación de una Asociación Nacional de Olivar Tradicional. La realización de este evento, enmarcado en el Centro de Innovación Territorial (CIT), “surge de alianzas y de la puesta en común de todos los sectores” ha destacado Alberto Rodríguez para apuntar que a lo largo del mismo “vamos a debatir el futuro de la PAC, intercambiar aspectos interesantes para ser más competitivos en el olivar tradicional o dar a conocer proyectos de innovación para que el olivar tradicional y el ecológico sean más competitivos, reducir los costes e incrementar los ingresos”.