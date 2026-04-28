De alumna a maestra: El emotivo regreso de Lucía Marín al Auditorio de Musikene en San Sebastián

El próximo 9 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, el Auditorio de Musikene en Donostia acogerá un concierto sinfónico a cargo de la Musikene Orkestra Sinfonikoa, bajo la dirección de la maestra Lucía Marín. El programa incluirá el Concierto para flauta de Jacques Ibert, con la participación de la flautista Alejandra Cortijo, y la Sinfonía n.º 1 de Gustav Mahler.
Lucía Marín se pone al frente de la formación sinfónica de Musikene en un concierto especialmente significativo dentro de su trayectoria. Para la directora, regresar a este escenario supone “un sueño hecho realidad”, ya que fue en este centro donde inició su camino profesional, cursando el Grado Superior de Dirección entre 2006 y 2010 con Enrique García Asensio.
El programa presenta dos obras clave del repertorio. El Concierto para flauta de Ibert destaca por su brillantez, ligereza y riqueza tímbrica, mientras que la Primera Sinfonía de Mahler constituye una perfecta descripción del universo emocional mahleriano, culminando en un final apoteósico y épico que le sitúa como obra cumbre de la música sinfónica.
Lucía Marín es una de las pocas directoras de orquesta del panorama musical español. Es definida por la Revista Ritmo como Arte y Pasión en el pódium para el siglo XXI, y nombrada por el periódico El País como una de las esperanzas de la dirección de orquesta española. En 2024 ha sido la primera directora española en dirigir en Australia.
Tiene un amplio repertorio sinfónico y lírico, donde destaca su musicalidad y versatilidad. Ha dirigido numerosas orquestas del circuito español e internacional entre las que destacan: Orquesta Nacional de España, Radiotelevisión Española, Orquesta Sinfónica de Bilbao, de Castilla y León, de Galicia, del Principado de Asturias, de Euskadi, de Tenerife, Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de Gran Canarias, de Málaga, Orquesta de Córdoba, Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid y Orquesta Joven de Canarias destacando su debut en el Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Teatre Principal de Palma, Kursaal, ABAO de Bilbao, Ópera de Oviedo, State Opera South Australia, y Teatro Maestranza de Sevilla.
Recientemente acaba de publicar su primer trabajo discográfico – Galdosiana Orchestral Works – con el sello IBS con música de la compositora Laura Vega, con el que ha sido nominada a los Premios de la Academia de la Música de España.Entre sus reconocimientos destacan galardones como el Premio de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Andaluces del Futuro, Jaén Joven, Cultura Viva – Artista Revelación, Ideal de Cultura, Mujer Única y la Bandera de Andalucía. Desde 2024, forma parte de la Academia de la Música de España.