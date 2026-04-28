Alumnado de Primaria de la provincia aprende a prevenir y actuar ante accidentes en su entorno

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Unos 736 escolares han participado en la provincia de Jaén en “Aprende a crecer con seguridad”, una iniciativa periódica anual cuya meta es sensibilizar en las aulas e implicar en la cultura de la prevención de riesgos laborales. Una actividad itinerante por toda la región, que se ha desarrollado durante este mes en Jaén, en 16 colegios, y que ahora seguirá en Sevilla y concluirá en Almería el próximo mes de mayo.

La delegada del Gobierno en funciones, Ana Mata, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, han asistido hoy en Arroyo del Ojanco, junto con el alcalde, José Berrio, y el director del CEIP ‘Francisco Vílchez’, Pedro Molina, a la sesión final de la trigésimo segunda edición de ‘Aprende a crecer con seguridad’.

La unidad móvil itinerante en la que se realiza esta iniciativa ha recorrido quince municipios, concretamente ha llevado la prevención a los colegios: CEIP ‘Virgen de la Fuensanta’ (Huelma); CEIP ‘Padre Majón’ (Sorihuela del Guadalimar); CEIP ‘Francisco Vílchez’ (Arroyo del Ojanco); CPR ‘El Collao’ (Génave); CEIP ‘Santa Teresa de Jesús’ (Siles); CDP ‘Santa María de los Apóstoles’ (Jaén); CEIP ‘Virgen de Tíscar’ (Quesada), CEIP ‘Nuestra Señora de la Paz’ (Chilluévar), CPR ‘Alto Guadalquivir’ (Coto Ríos, de Santiago-Pontones); CEPR ‘Virgen de la Estrella’ (Navas de San Juan); CEIP ‘Nuestra Señora del Castillo’ (Vilches), CEIP ‘Virgen de la Cabeza’ (Campillo de Arenas): CDP ‘Monseñor Miguel Castillejo fundación Vera Cruz’ (Jaén); CEIP ‘Gregorio Aguilar’ (Arbuniel, en Cambil); CEIP ‘Alonso de Alcalá’ (Alcalá la Real), y CPR ‘El Collao’ (Torres de Albanchez).

“Aprende a Crecer con Seguridad” se realiza con escolares de quinto y sexto de Primaria (desde los 10 hasta los 12 años). Esta campaña cuenta con un aula-bus con equipamiento informático y audiovisual que se lleva a cada colegio participante. Destacar la implicación de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. En las sesiones formativas ─impartidas por técnicos del CPRL─ se enseña a los escolares, apoyándose en diversos juegos que protagoniza la mascota “Segurit@”, en sesiones dinámicas y atractivas, a identificar los principales riesgos a los que pueden estar expuestos, y a saber cómo prevenirlos. Situaciones como: caídas, ahogamientos, atrapamientos, contusiones, fracturas, golpes, cómo curar heridas, cómo actuar ante intoxicaciones por productos químicos, asfixias, quemaduras, o electrocución, uso de equipos de protección individual, primeros auxilios, además se les insiste en los problemas auditivos que genera el abuso de la exposición a ruidos, también los visuales con el uso incorrecto de pantallas y ordenadores, y las sobrecargas físicas y psicológicas, o consejos para llevar una vida saludable, entre otros temas que se van actualizando constantemente.

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