Europa se rinde al Tenis de Mesa de Linares

El Cliniqas.com alcanza el primer título europeo para el tenis de mesa andaluz. Indescriptible. Seguro que los más veteranos hoy miran atrás pensando que esta locura jamás la hubieran imaginado. Con una ojeada al cielo, donde algunos ángeles, seguro, también lo están celebrando, los fundadores del tenis de mesa en Linares serán hoy, a buen seguro, los más emocionados. Lo que salió de aquellos míticos «Billares París», es hoy un monstruo imparable. Lo que creó un grupo de amigos para divertirse, se ha convertido en Campeón de Europa. ¡¡Ahí es nada!!
La Europe Trophy ha coronado a nuestro equipo. Y lo ha hecho con nuestra filosofía por bandera. Una extranjera (Haruna Ojio), la capitana, que ya es una linarense más (Roxana Istrate) y dos niñas de la cantera (Diana Caro-Accino y Marta Perales), pero sin olvidar al resto de canteranas que han participado en Europa esta temporada (Amalia Triana, Sara Suárez, Blanca Muñoz y Ana Chen) o a la veterana Marta Pajares.
Este deporte es caprichoso y se depende demasiado del calendario. Para esta «Grand Finals» hemos podido contar con la nipona Haruna Ojio, y eso es un seguro de vida. Y por supuesto, con nuestra capitana rindiendo al mejor nivel, como demostró el pasado viernes en un punto que se ha hecho viral en las redes sociales de la ETTU (Federación Europea). Las niñas también han sumado algún punto, tanto en las rondas previas, como en esta fase final, lo que es un espaldarazo importante al trabajo de base.
La gran final de la Europe Trophy de la ETTU, disputada en Serbia, dejó un duelo vibrante que coronó al conjunto linarense tras imponerse por 3-1 al STK Josip Kolumbo en un enfrentamiento de alto nivel y gran intensidad emocional.
El choque arrancó con el duelo entre Sun Chen y Marta Perales que no pudo encontrar soluciones ante la solidez de la jugadora rival. Con un claro 3-0 (11-3, 11-6, 11-3), STK Josip Kolumbo golpeaba primero y tomaba ventaja en la eliminatoria. La reacción de las nuestras llegó en el segundo duelo. María Dolgikh plantó cara, pero Haruna Ojio mostró un nivel sobresaliente, imponiendo su ritmo y precisión para cerrar el partido también por la vía rápida (11-7, 11-3, 11-7), poniendo las tablas en el marcador general (1-1).
Con la presión al máximo, el tercer punto resultó decisivo. Anna Fejos intentó mantener con vida a su equipo, pero Roxana se mostró intratable, dominando cada intercambio y sellando otro punto para las nuestras por 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) que dejaba al CD Indiana Games a un solo paso del título. El STK Josip Kolumbo trató de evitar el cierre inmediato en el cuarto duelo, pero Haruna Ojio ofreció una versión mucho más competitiva y se llevó un trabajado triunfo por 3-1 frente a Chen Sun (11-5, 12-14, 11-5, 12-14), sumando el punto definitivo para el equipo y danto el primer título europeo de la historia a un club linarense de cualquier disciplina y el primero también para el Tenis de Mesa Andaluz.