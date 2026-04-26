El Cliniqas.com disputará este domingo a las 12:30h la gran final de la Europe Trophy

En busca del primer título europeo de la historia del deporte linarense. Así se encuentra el C.D. Indiana Games tras el triunfo en la semifinal de esta tarde ante el Panathinaikos AC de Grecia por 3-1. Las nuestras, que llegaban a esta cita como campeonas de su grupo, realizaban un formidable papel en esta semifinal para no dar opciones a sus rivales.
Roxana Istrate, Haruna Ojío y las jóvenes canteranas Diana Caro-Accino y Marta Perales tratarán de levantar la «Europe Trophy» tras la disputa de la final de este domingo a las 12:30h ante STK Josip Colombo, un equipo al que ya nos medimos en fase de grupos. El encuentro no tendrá nada que ver, ya que una final es especial. Además, las serbias juegan en casa y tendrán el apoyo de su público.
El encuentro podrá verse a través del canal de Youtube de la ETTU, por lo que estamos convencidos de que todos los aficionados de nuestra tierra estarán muy atentos a lo que suceda. Esperamos que la próxima publicación en esta web sea histórica.