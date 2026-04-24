El Programa 12-12 llena de vida y convivencia el Mercado de Abastos de Linares

El Mercado de Abastos de Linares se ha convertido hoy en el escenario de un emotivo encuentro generacional. Una treintena de participantes, integrada por usuarios de los centros sociales de la ciudad y estudiantes de las EEPP Sagrada Familia (Safa Linares), han compartido una mañana de convivencia bajo el marco de la actividad ‘Primavera Intergeneracional’.
Esta iniciativa forma parte del Programa 12-12 ‘Compartiendo Linares’, una de las piedras angulares del I Plan Local ‘Linares, Ciudad Amigable con las Personas Mayores’. Este plan estratégico, recientemente presentado por el Área de Bienestar Social, busca transformar la ciudad en un espacio de inclusión donde el envejecimiento se afronte como una oportunidad de participación colectiva. Durante la jornada, jóvenes y mayores han intercambiado experiencias en un entorno tan cotidiano y lleno de vida como el mercado, reforzando los lazos de respeto y aprendizaje mutuo que definen este proyecto municipal.