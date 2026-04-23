«Primavera de versos»: el Centro de Participación Activa celebra la literatura en comunidad

/ General, Portada / Por / Deja un comentario

Linares ha celebrado este 23 de abril una jornada literaria cargada de emotividad y protagonismo ciudadano. La delegada territorial de Inclusión Social, Ángela Hidalgo, se ha unido a los usuarios del Centro de Participación Activa (CPA) de Linares para conmemorar el Día del Libro en un acto que ha puesto en valor el talento y la vitalidad de los mayores de la ciudad.

Bajo el sugerente título “Primavera de versos”, los integrantes del taller de Escritura Creativa del centro han rendido un sentido homenaje a la figura y obra de Miguel Hernández. El evento, que también ha contado con la presencia de la concejala de Bienestar Social e Igualdad, María del Carmen Muñoz, ha servido para demostrar que la literatura es un puente intergeneracional y una herramienta fundamental para el envejecimiento activo. La lectura de poemas y textos originales ha convertido al CPA en el epicentro de la sensibilidad literaria local, reafirmando el compromiso de las administraciones con la participación social de los mayores.

Sobre el autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Comienza a escribir y presiona Intro para buscar

Scroll al inicio
Linares28 - El diario digital de Linares
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.