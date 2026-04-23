«Primavera de versos»: el Centro de Participación Activa celebra la literatura en comunidad

Linares ha celebrado este 23 de abril una jornada literaria cargada de emotividad y protagonismo ciudadano. La delegada territorial de Inclusión Social, Ángela Hidalgo, se ha unido a los usuarios del Centro de Participación Activa (CPA) de Linares para conmemorar el Día del Libro en un acto que ha puesto en valor el talento y la vitalidad de los mayores de la ciudad.
Bajo el sugerente título “Primavera de versos”, los integrantes del taller de Escritura Creativa del centro han rendido un sentido homenaje a la figura y obra de Miguel Hernández. El evento, que también ha contado con la presencia de la concejala de Bienestar Social e Igualdad, María del Carmen Muñoz, ha servido para demostrar que la literatura es un puente intergeneracional y una herramienta fundamental para el envejecimiento activo. La lectura de poemas y textos originales ha convertido al CPA en el epicentro de la sensibilidad literaria local, reafirmando el compromiso de las administraciones con la participación social de los mayores.