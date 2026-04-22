VÍDEO | Linares abre las páginas de abril: ‘El Quijote’ da el pistoletazo de salida al Día del Libro

Las actividades conmemorativas del Día del Libro en Linares arrancarán mañana, jueves, 23 de abril, con la lectura continuada de El Quijote en la sala central de la Biblioteca Pública Municipal. Asimismo, el Paseo de Linarejos acogerá del 6 al 12 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00, la tradicional Feria del Libro 2026, que contará con la instalación de 15 casetas.
La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, acompañada por el director de la Biblioteca Pública Municipal, Manuel Reyes, y el gerente de Librería Entre Libros, Javier Soler, ha dado a conocer a la ciudadanía los detalles de la programación de este año, que ofrecerá una serie de actividades participativas para todos los públicos y gustos.
Así, habrá presentaciones de libros de autores locales y de escritores de relevancia nacional, como Luz Gabás, que vendrá de la mano de la UNED en su Aula de Literatura. También se llevarán a cabo visitas de escolares y de asociaciones a la Feria del Libro, además de conciertos, teatro, animación infantil y otras iniciativas culturales, como una verbena literaria o un día de libre expresión artística y musical.
Otras propuestas de la programación son ‘Yo leí’, de la mano de la Asociación Promoción Social 28 de Febrero; la siembra de libros por parte del Grupo Motero Linares, o la campaña solidaria de intercambio de libros por alimentos no perecederos para Cáritas.
PROGRAMACIÓN FERIA DEL LIBRO 2026
6 de mayo
20:00 horas – Presentación de la nueva novela de Clara Reyes
7 de mayo
11:00 horas – Visita de escolares a la Feria del Libro
20:00h horas – Aula de Literatura de la UNED: Presentación de la novela ‘Corazón de oro’, de Luz Gabás
8 de mayo
10:00 horas – Actividad literaria vinculada con la Feria de la Formación Profesional
11:00 horas – Visita de escolares a la Feria del Libro
9 de mayo
12:00 horas – Presentación del libro ‘Curro Díaz o el torero paradigmático’
19:00 horas – ‘Journey’: teatro a cargo de Cultural English Centre
20:00 horas – Entrega de premios del Concurso de Entre Libros
10 de mayo
10:00 horas – Siembra de libros por parte del Grupo Motero Linares
12:00 horas – Verbena literaria. Fiesta de disfraces literarios con narración de cuentos, música en vivo a cargo de La Banda de la Tía Loles, baile y sorteos
18:30 horas – Concierto de la Banda Escuela AML 1875: ‘Música de cine’
11 de mayo
11:00 horas – Visita de escolares a la Feria del Libro
De 11:00 a 21:00 horas – Jornada de libre expresión artística y musical (Si sabes tocar el piano, puedes participar llamando a la Biblioteca previamente, o directamente acudiendo a la carpa de la Feria. Durante todo el día se pondrá a disposición un piano para todo aquel que quiera expresar su talento)
12 de mayo
11:00 horas – Visita de escolares a la Feria del Libro
11:30 horas – Espectáculo para los más pequeños a cargo de Juglarfun
20:00 horas – ‘Yo leí’, actividad de la Asociación Promoción Social 28 de Febrero
En cuanto a la campaña solidaria ‘Libros por alimentos’, los usuarios podrán depositar sus aportaciones de alimentos no perecederos en la Biblioteca Pública Municipal.