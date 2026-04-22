VÍDEO | El PSOE de Linares se compromete a reabrir el edificio gemelo de la Residencia Geriátrica

El debate sobre el modelo de atención a la dependencia en Linares se intensifica de cara a la cita electoral. El candidato socialista al Parlamento, Víctor Torres, junto al secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha anunciado el compromiso en firme de su formación para la reapertura del «edificio gemelo» de la Residencia Geriátrica de la ciudad. El objetivo es dotar al inmueble de una «utilidad pública» que permita duplicar las plazas residenciales actuales.
Según los representantes socialistas, este edificio cuenta con una capacidad potencial para albergar a más de 250 personas con una inversión mínima. Torres ha denunciado que, a pesar de las promesas de la Junta de Andalucía en 2019, el complejo lleva años cerrado, lo que ha provocado la pérdida de oportunidades como la implantación del servicio 112. El PSOE vincula esta situación a la gestión de Juanma Moreno, a quien acusan de «desmantelar» los servicios públicos, señalando que en la provincia de Jaén existen más de 3.500 personas en lista de espera y demoras de cerca de 500 días para recibir prestaciones.
Por otro lado, los socialistas han sido muy críticos con la reciente situación de la Residencia Zaytum. Javier Perales ha calificado de «falsa» la reciente inauguración por parte de la Junta, asegurando que el centro se encuentra actualmente «sin personal sanitario y sin usuarios». Desde el PSOE recalcan que la obra se ha ejecutado con fondos del Gobierno de España y exigen que la residencia «vuelva a ser lo que fue» tras el desarraigo que han sufrido trabajadores y usuarios durante los trabajos.