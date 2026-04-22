TENIS DE MESA | Linares a la conquista de Europa

Este fin de semana, nuestro equipo tratará de lograr su primer título europeo en la ciudad serbia de Niš.
La Europe Trophy de Tenis de Mesa Femenino, organizada por la Unión Europea de Tenis de Mesa (ETTU), representa una de las competiciones continentales más emocionantes para clubes. En su edición 2025/26, la fase final, conocida como Grand Finals, reunirá a los ocho equipos clasificados de las fases regionales que se disputaron en enero de 2026. Esta competición adopta un formato dinámico que combina fases de grupos y eliminatorias directas, utilizando el sistema New Swaythling Cup en los encuentros (mejor de cinco individuales, con partidos a mejor de cinco sets y reglas especiales en el quinto set para agilizar el juego).
Las Grand Finals se celebrarán deste este viernes y hasta el domingo en Niš (Serbia), una ciudad con una creciente tradición en el tenis de mesa gracias a clubes locales como el STK Josip Kolumbo. El sorteo de los grupos se realizó el pasado 3 de marzo, definiendo la composición de los mismos para esta fase decisiva que se disputará con un total de ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro conjuntos que posteriormente se medirán en semifinales cruzadas y una final, todo concentrado en un fin de semana intenso para determinar al campeón europeo de la Trophy.
Las nuestras quedaron encuadras en el grupo «B» junto a STK Josip Kolumbo (Serbia), AEK Athletic Club (Grecia) y ASD Tennistavolo Norbello Blu (Italia). En el grupo «A» se encuentran Panathinaikos A.C. (Grecia), CD Hujase (España), TTV Gartenstadt Tulln (Austria) y ASD Tennistavolo Norbello (Italia). Esta distribución asegura enfrentamientos equilibrados, con equipos que avanzaron como campeones o subcampeones de sus respectivos grupos regionales. En el grupo B, el Cliniqas.com se clasificó como ganador, mientras que el ASD Tennistavolo Norbello lo hizo como subcampeón.
El Cliniqas.com enfrentará desafíos importantes. El STK Josip Kolumbo, como anfitrión en Niš, cuenta con el apoyo local y un historial sólido, siendo subcampeón de Serbia en las temporadas 2022/23 y 2019/20, y miembro de la Superliga serbia. Este club, especializado en tenis de mesa, podría aprovechar el factor cancha para presionar desde el inicio. Por otro lado, el AEK Athletic Club de Grecia forma parte de la histórica institución AEK Atenas, un club multideportivo con secciones en baloncesto y fútbol entre otros. Su equipo de tenis de mesa ha mostrado consistencia en la liga griega, con victorias recientes contra rivales como el Panathinaikos, destacando jugadoras como Elena Zaharia. Finalmente, el ASD Tennistavolo Norbello Blu, de Italia, representa a un club de Norbello (Cerdeña) que compite en la Serie A1 nacional. Relacionado con el ASD Tennistavolo Norbello (en el Grupo A), este «Blu» se clasificó como subcampeón de la Región A.
Para el Cliniqas.com, el objetivo es avanzar a las semifinales y pelear por el máximo. En dichas semis podrían cruzarse con potentes rivales del Grupo A como el Panathinaikos, otro club griego de tremenda tradición en el mundo deportivo. Para esta fase final, cada equipo puede alinear hasta cinco jugadoras, con un máximo de una no europea en pista.
Esta edición de la Europe Trophy no solo corona a un campeón, sino que también asigna puntos valiosos para el ranking europeo de clubes, influyendo en futuras clasificaciones para competiciones como la Europe Cup. El C.D. Indiana Games (con el Cliniqas.com), con su trayectoria ascendente, busca hacer historia al convertirse en el primer club español en conquistar este título en la categoría femenina en un torneo altamente atractivo. Los aficionados podrán seguir los encuentros a través de transmisiones en vivo en el canal oficial de ETTU en YouTube, donde se esperan duelos llenos de intensidad y estrategia.