Tecnologías duales: Cómo la investigación de la UJA para el ejército acaba revolucionando el día a día ciudadano

El Consejo Social de la Universidad de Jaén ha celebrado este martes la I Jornada sobre Ciberseguridad, con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre esta materia desde los ámbitos militar, institucional y social, analizar los principales retos y amenazas del entorno digital actual, así como fomentar la sensibilización y la colaboración entre universidad, instituciones y sociedad.
La inauguración ha contado con las intervenciones del Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, el presidente del Consejo Social, Luis Jesús García-Lomas, y el general de División José Vicente Haro Martínez, subdirector general de Sistemas Terrestres del INTA.
Nicolás Ruiz considera que esta jornada sitúa a la UJA en el epicentro del debate tecnológico actual, afirmando que “la ciberseguridad es hoy una de las piedras angulares de nuestra seguridad”. “En un mundo donde lo físico y lo digital se han fundido, proteger nuestras redes es, literalmente, proteger nuestra forma de vida. Y esa nueva realidad exige una respuesta mucho más exigente y efectiva, que nos obliga a actuar en dos frentes clave: en el día a día de los ciudadanos, protegiendo infraestructuras críticas, y en la defensa, puesto que el ciberespacio es ya el “quinto campo de batalla”, tan real como la tierra, el mar o el aire”. Por este motivo, Nicolás Ruiz apunta que cobran más sentido que nunca las tecnologías duales, “avances que nacen para protegernos en el ámbito militar, pero que acaban revolucionando por completo la vida civil, y viceversa”.
Teniendo en cuenta este nuevo escenario, ha explicado que las iniciativas de la UJA en el campo de la IA la sitúan en el mapa global de la tecnología. “Más allá de nuestra labor en las aulas, estamos inmersos en la creación de herramientas de seguridad avanzada que son vitales para proteger el mundo digital actual. Somos protagonistas destacados en el desarrollo de sistemas críticos —desde el Deep Learning hasta la analítica predictiva de datos— que, hoy día, son activos fundamentales para nuestra seguridad”.
Asimismo, Nicolás Ruiz ha destacado el compromiso del Consejo Social, organizador de la jornada, con su universidad y con la sociedad jiennense. “Esta jornada es una prueba evidente de la sintonía entre el Equipo de Gobierno de la UJA y nuestro Consejo Social. Esa conexión estratégica es lo que nos permite mantener los pies en la tierra y alinear lo que enseñamos e investigamos con lo que necesita el mundo real. El Consejo Social es nuestro puente más firme con las empresas y las instituciones”, ha apuntado Nicolás Ruiz, que también ha puesto en valor nuestra colaboración con el INTA, como organismo público de investigación. En este sentido, ha apuntado que la UJA está tratando de impulsar proyectos de investigación conjunta, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas. En concreto, en dos ámbitos como son: la IA, para avanzar en el desarrollo de sistemas inteligentes para el análisis de señales y telemetría avanzada; la ciberseguridad, centrándose en la validación de protocolos de seguridad en entornos de defensa, aprovechando las capacidades investigadoras y laboratorios especializados de la UJA.
Por su parte, el presidente del Consejo Social ha asegurado que “la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión estrictamente técnica para convertirse en un asunto estratégico de primer orden”. En este sentido, ha apuntado que la ciberseguridad ya no es una opción técnica reservada a ingenieros, sino que afecta a instituciones, a empresas, a la defensa nacional, en definitiva, a la vida cotidiana de la ciudadanía, siendo hoy por hoy “la columna vertebral que sostiene la libertad y la estabilidad de nuestra civilización”. “Por ello, abordar esta realidad desde una perspectiva integral, como la que hoy nos convoca, no solo es oportuno, sino absolutamente necesario”, ha afirmado Luis Jesús García-Lomas, que ha concluido asegurando que “desde el Consejo Social, creemos firmemente en la necesidad de impulsar espacios de encuentro como este, que conecten el conocimiento universitario con la realidad social y productiva, y que contribuyan a dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo”.
Tras la inauguración, el coronel Javier Bermejo Higuera, jefe del Departamento TICS del INTA, ha ofrecido la ponencia ‘La investigación en ciberseguridad en el INTA: capacidades y proyectos’. Posteriormente, se celebra una mesa redonda moderada por Manuel José Lucena López, profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Jaén, que cuenta con la participación de: coronel Javier Bermejo Higuera, jefe del Departamento TICS del INTA; Noelia Justicia Jiménez, delegada regional y directora de la Oficina EVOLUTIO en Linares; Antonio Jesús Onieva Álvarez, director técnico de Onsec Ciberseguridad; Rosario A. Rustarazo Márquez, responsable de productos de ciberseguridad de la spinoff de la UJA Xauen.io.