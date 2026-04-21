SUCESOS | De la Costa del Sol a Linares: Así funcionaba el «modus operandi» de dos tramas desarticuladas

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, coincidentes en tiempo y zona de actuación. Más de un año de investigación ha culminado con un total de 19 detenidos y 26 registros, en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén. Se ha realizado la intervención de gran cantidad de sustancia estupefacientes, tales como cocaína, MDMA, marihuana, hachís, también se han intervenido armas, vehículos, sistemas de video vigilancia y seguimiento, y más de 200.000 euros en efectivo.
Las operaciones denominadas Samsara y Mendoza, han sido llevadas de forma conjunta por el grupo de UDYCO Torremolinos-Benalmádena, Grupo 1º de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Córdoba y Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares (Jaén). Estas unidades aunaron esfuerzos en el momento que tuvieron conocimiento sobre dos grupos criminales dedicados a la adquisición, trasporte y preparación de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, MDMA, hachís y marihuana, para su posterior distribución a mediana y pequeña escala en diferentes puntos de la geografía andaluza.
Op. Mendoza: pagos con vehículos importados desde Alemania
En enero de 2025 comenzaron las primeras indagaciones, que situaron a los cabecillas de la trama, y principales investigados, afincados en la Costa del Sol. La incansable labor policial dio sus frutos tras numerosas vigilancias y seguimientos, y permitió seguir ampliando el círculo de personas identificadas y pertenecientes al entramado de la organización criminal, pudiendo determinar quienes conformaban el núcleo duro, que se encargaban del transporte, guarda, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.
Los investigadores consiguieron localizar las fincas y domicilios, así como establecer un “modus operandi”, que consistía en realizar los contactos necesarios para la adquisición de la sustancias estupefacientes, principalmente en las zonas de Costa del Sol y Granada, entre grupos criminales y otros clanes.
Los pagos de las cantidades pactadas de droga, los abonaban de forma fraccionada, o incluso pagaban con vehículos importados desde Alemania por los cabecillas, realizando su distribución a diferentes domicilios y fincas de las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba.
Los agentes interceptaron hasta en dos ocasiones envíos de droga, consiguiendo a su vez identificar a las partes intervinientes en la ilícita transacción. En la primera fase incautaron dos mil gramos de cocaína (2.000 gramos), una pastilla de hachís de más de 100 gramos, y un paquete de plástico conteniendo 8 gramos de cocaína rosa o “tusi”. En una segunda fase, se procedió a la intervención de otro paquete de cocaína de 1.000 gramos, llevando a los investigadores a intensificar las vigilancias.
La fase de explotación de la investigación se produjo el pasado mes con quince registros domiciliarios en las localidades de Málaga, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella y 10 personas detenidas. Así mismo, se realizó la incautación de 273 gramos de cocaína, 15 gramos de “cocaína rosa”-Tusi, 2.000 gramos de hachís, 2.041 gramos de marihuana en cogollos, varias dosis de anabolizantes, más de 86.000 euros en efectivo, 600 libras y 22.000 dirham, 7 vehículos, 2 relojes de alta gama -valorados en más de 100.00 euros-, dispositivos de geolocalización, una pistola de balines y una pistolataser, numerosos teléfonos móviles, así como dispositivos informáticos y equipos de trasmisiones.
Op. Samsara: dificultad en la investigación por su enclave más rural
Sobre el mes de marzo de 2025, se detectó la actividad de otro grupo organizado en la misma zona de actuación y, tras realizar las primeras pesquisas, los investigadores pudieron centrar al principal investigado. Con vigilancias y seguimientos lograron identificar al resto de los integrantes de la organización, las fincas o domicilios, y los vehículos de carga utilizados por estos. También pudieron determinar el modus operandi para la adquisición de la sustancia estupefaciente, principalmente en las zonas de la Costa del Sol y Antequera y cómo personas de confianza del cabecilla realizaban los traslados a las localidades de Linares y Villanueva de la Reina en la provincia de Jaén y Priego de Córdoba.
En este punto la investigación se tornó mucho más complicada, al tratarse de localidades de Priego de Córdoba y Villanueva de la Reina, donde se ha incautado la cantidad de 3.253 gramos de cocaína y más de 7.000 euros en efectivo.