Profesionales del Área Sanitaria de Linares mejoran sus habilidades comunicativas y de gestión emocional

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha desarrollado una acción formativa dirigida a sus profesionales centrada en la mejora de la atención a la ciudadanía, considerada un elemento clave en la calidad asistencial y en la percepción del sistema sanitario público.
El curso, denominado ‘El poder de una buena atención a la ciudadanía’, ha reunido a profesionales de distintas categorías -desde personal administrativo y celadores hasta personal de enfermería y técnicos sanitarios- con el objetivo de reforzar competencias esenciales como la comunicación eficaz, la empatía, la escucha activa y la gestión de situaciones complejas en el trato diario con los usuarios, utilizado siembre como una oportunidad para escuchar, detectar áreas de mejora y avanzar en la calidad asistencial que se ofrece.
En este sentido, la coordinadora docente del curso, María Carmen Fuentes Santiago, ha destacado que “la forma en la que nos comunicamos con la ciudadanía marca profundamente su experiencia dentro del sistema sanitario. No se trata solo de transmitir información, sino de hacerlo con claridad, cercanía y respeto, teniendo en cuenta que cada persona llega con una situación personal concreta, muchas veces de preocupación o vulnerabilidad”.
Asimismo, ha subrayado que “una comunicación adecuada, basada en la escucha activa y la empatía, permite no solo evitar malentendidos, sino generar confianza, reducir la ansiedad del paciente y facilitar su implicación en el propio proceso de salud. El respeto, entendido como trato digno, amable y sin juicios, es esencial para construir una relación sólida entre profesionales y ciudadanía”.
A través de una metodología práctica y participativa, el alumnado ha trabajado herramientas para mejorar la comunicación interpersonal, gestionar conflictos y reclamaciones con serenidad y transformar estas situaciones en oportunidades de mejora.
Asimismo, el programa ha abordado aspectos relacionados con el autocuidado emocional y la prevención del desgaste profesional, entendiendo que el bienestar de los profesionales es fundamental para garantizar una atención de calidad.