Linares recupera la memoria de las mujeres iberas en sus décimas jornadas de historia y cultura

La ciudad de Linares se convierte esta semana en el epicentro del estudio del mundo antiguo con la celebración del ciclo X Jornadas Linares Ciudad y Cultura. Bajo el título «Mujeres Iberas: Alumbrando la otra mitad de la sociedad de Cástulo», el evento propone un recorrido exhaustivo por el papel femenino en la antigüedad, según se desprende del programa oficial presentado por la organización.
El ciclo, que se desarrolla entre el 21 y el 24 de abril, tiene como escenario principal el Museo de Cástulo, ubicado en la calle General Echagüe. Las sesiones, programadas diariamente a las 19:00 horas, combinan el rigor académico con la divulgación arqueológica para rescatar del anonimato histórico a las pobladoras del importante enclave de Cástulo.
Un programa de rigor científico y arqueológico
De acuerdo con el cartel anunciador de las jornadas, la actividad se ha estructurado en cuatro sesiones diferenciadas que abordan la realidad ibera desde perspectivas técnicas y sociales:
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Ciencia y arte: La apertura del ciclo ha corrido a cargo del Doctor José A. Tuñón López, del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA, con una ponencia centrada en los análisis químicos de los pigmentos en la cerámica del sureste peninsular.
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Espiritualidad: La jornada del miércoles, 22 de abril, se reserva para analizar el papel de las mujeres en los santuarios de Cástulo entre los siglos IV y III a.C., una sesión liderada por las doctoras Carmen Rísquez Cuenca, Ana B. Herranz Sánchez y Carmen Rueda Galán.
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Representación: El jueves, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa Chapa Brunet, profundizará en la iconografía femenina a través de la escultura ibera.
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Arqueología experimental: El cierre, previsto para el viernes 24 de abril, tendrá un carácter práctico con la conferencia y taller de la arqueóloga Elena Aznar Medina sobre la industria textil en la Edad del Hierro.
Colaboración institucional
Esta décima edición de las jornadas es el resultado del esfuerzo conjunto entre diversas entidades locales y regionales. La organización corre a cargo del Centro de Estudios Linarenses y el Ayuntamiento de Linares, a través de su Concejalía de Cultura. Asimismo, la iniciativa cuenta con la colaboración directa del Conjunto Arqueológico de Cástulo y la Junta de Andalucía, consolidando este ciclo como una cita ineludible para el conocimiento del patrimonio histórico jiennense.