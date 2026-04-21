La Diputación diseña una programación con cerca de 400 actividades para conmemorar el 75º aniversario del IEG

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha dado cuenta esta mañana del programa de actividades que se ha diseñado para conmemorar el 75º aniversario de la creación del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), en el que se han recogido cerca de 400 propuestas de actividades. Así lo ha avanzado Reyes en un acto en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y responsable del IEG, Francisca Medina, y el consejero director de este organismo autónomo de la Administración provincial, José María Capitán.
En esta presentación, Paco Reyes ha explicado que “llevamos meses trabajando con el objetivo de confeccionar un programa de actividades acorde con la importancia de esta efeméride”. Una programación que ha definido como “amplia y ambiciosa y con la que hemos querido llegar a todos los municipios jienenses para, al mismo tiempo, implicarlos en esta celebración”. De hecho, ha insistido en que “las 97 localidades de nuestra provincia, además de algunas entidades locales autónomas, acogerán hasta el próximo año, hasta abril del año 2027, algunas de estas propuestas”.
La celebración de estos 75 años del IEG es, a juicio del presidente de la Diputación, “una ocasión de oro para poner en valor y de relieve la labor que viene realizando el Instituto de Estudios Giennenses, el centro de investigación por excelencia de temas de Jaén en todas las áreas del conocimiento, y también el centro más importante de la provincia por los fondos que alberga, entre ellos una biblioteca que custodia más de 120.000 documentos, una biblioteca digital abierta a todo el mundo o el legado de Miguel Hernández, además de donaciones de grandes creadores, entre los que están, por ejemplo, nuestro paisano Juan Eslava Galán”.
A todos estos fondos se suma también “la ingente labor investigadora que desarrolla a través de becas, de ayudas, de premios, de la publicación de libros, pero especialmente, de sus consejeras y de sus consejeros, que son un verdadero voluntariado de la investigación para la provincia de Jaén”, ha subrayado Reyes, quien ha enfatizado que “con todo ello, el IEG se ha consolidado como un centro documental que hace de Jaén posiblemente la provincia más y mejor estudiada de España”. Y este aniversario, además de celebrarse, también va a permitir “consolidar aún más su posición como centro cultural por excelencia de la provincia de Jaén e incrementar su presencia en todo nuestro territorio, algo en lo que venimos trabajando en los últimos ejercicios y que este año va a ser especialmente importante con motivo de esta efeméride”, ha apostillado.
De esta forma, las casi 400 actividades recogidas en este programa se van a desarrollar de la mano de los ayuntamientos, a los que ha “agradecido su colaboración, porque sin ellos hubiese sido difícil llevarlo a cabo”. Entre las propuestas planteadas, el máximo responsable de la Administración provincial ha destacado algunas, como la realización de la Memoria Gráfica de la provincia de Jaén, “un proyecto de identidad provincial que conlleva el acopio y digitalización de un gran número de fotografías y documentos gráficos singulares de cada uno de los municipios de nuestra provincia para poder conformar esa Memoria Gráfica Provincial”.
Junto a este “proyecto emblemático”, Paco Reyes ha hecho alusión a otras muchas actividades que comenzarán en el mes de mayo, entre las que resaltado “más de un centenar de conferencias sobre diferentes temáticas: música, pintura, sector oleícola o la agricultura en general, ganadería, temas sociales o desarrollo, que serán ofrecidas en su mayoría por consejeras y consejeros del IEG por toda la provincia, además de jornadas o mesas redondas”. También está prevista la celebración de en torno a una veintena de exposiciones y otras seis exposiciones itinerantes que podrán verse en más de medio centenar de localidades jiennenses, entre ellas una dedicada a las 40 ediciones del Premio de Pintura Emilio Ollero. De igual forma se va a llevar a cabo la imposición de medallas a los nuevos consejeros y consejeras, a los consejeros de honor y “se les va a rendir un merecido homenaje a quienes han dirigido el Instituto de Estudios Giennenses”, según ha enfatizado el presidente de la Diputación.
A lo largo de este aniversario se van a editar una veintena de publicaciones, entre ellas un Boletín Extraordinario con motivo del 75 aniversario del IEG; se impulsarán los proyectos de investigación y los premios ya clásicos del instituto: el de Investigación Agraria y Medioambiental, el Premio Cronista Alfredo Cazabán, el Premio de Fotografía sobre el Paisaje Jienense o el Emilio Ollero, se realizarán itinerarios culturales, artísticos y geográficos, y se harán visitas a yacimientos arqueológicos de la provincia o al museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández, en Quesada, entre otros.
Igualmente se celebrarán conciertos, jornadas de puertas abiertas del instituto y tendrá lugar “una intensa actividad durante todo este tiempo en la Biblioteca Literaria Giennense, con encuentros con autores locales y clubes de lectura”. En este ámbito literario, Reyes ha anunciado que se pondrá en marcha “la iniciativa ‘Escritores en su Territorio’, que se llevará a cabo con la presencia de una docena de autores a enclaves de la provincia donde se desarrolla la acción de su obra”.
En definitiva, el presidente de la Diputación ha reiterado que “se trata de un amplísimo listado de propuestas que van a llegar a todos los rincones de la provincia de Jaén y con las que queremos aprovechar esta efeméride de tres cuartos de siglo que cumple el instituto para seguir dando a conocer aún más este centro documental de investigación entre los jiennenses y las jiennenses, y visibilizar el trabajo del instituto en materia de investigación, divulgación y documentación”.
Otro de los objetivos pasa por “poner en valor su contribución al desarrollo científico de Jaén, con hitos tan importantes que la población tiene que saber, como el papel que jugó el IEG en la creación del Museo Provincial o del Premio ‘Jaén’ de Piano, el Conservatorio de Música, el Archivo Histórico Provincial o el rescate de fondos archivísticos en los municipios de la provincia” y también servirá para “reivindicar su labor en la conservación y digitalización del patrimonio bibliográfico local y reconocer su triple función como promotor y financiador de la investigación, proveedor documental y difusor científico a través de sus publicaciones especializadas.
Por todo lo anterior, Reyes considera que el instituto “es hoy, más que nunca, memoria viva y motor del saber en Jaén, mantiene y amplía su papel predominante en el estudio y la investigación de las peculiaridades propias de nuestra provincia en todas las áreas del conocimiento, además de dar apoyo técnico y material a los ayuntamientos jienenses en sus necesidades científicas”. De ahí que, a su juicio, “este 75 aniversario merece una celebración que esté a la altura de su historia, de su presente y, especialmente, de su futuro, y creo que lo conseguiremos con esta extensa programación de actividades, por las que quiero felicitar al instituto, a su gerente, a su director y a todas las personas que han trabajado y a los alcaldes y alcaldesas y a las asociaciones de desarrollo rural que también han colaborado con nosotros”. Paco Reyes ha concluido su intervención agradeciendo “a los consejeros y consejeras que han pasado a lo largo de estos 75 años por este instituto que, sin duda, no sería el mismo sin el esfuerzo de cada uno de ellos”.