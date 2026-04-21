Itinerarios a medida: Jaén contará con 54 profesionales para guiar a los desempleados hacia el trabajo

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado jueves, 16 de abril, la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con una nueva convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción de la Red Andalucía Orienta. Una actuación que desarrollan en la provincia de Jaén instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales. La cuantía total de las subvenciones en el marco de esta convocatoria asciende a más de 2 millones de euros para la provincia de Jaén y permitirá la atención a personas desempleadas, mediante la contratación de 54 profesionales técnicos.
La delegada del Gobierno en funciones, Ana Mata, ha visitado hoy la sede central de Aprompsi en Jaén para conocer in situ la actividad de esta entidad sin ánimo de lucro en su lucha por alcanzar la integración plena de este colectivo. Mata Soria ha aplaudido “el excelente trabajo que desarrolla Aprompsi y los profesionales que lo conforman en pro de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Aprompsi cuenta actualmente con una unidad de Orientación que ofrece asesoramiento especializado a personas con discapacidad intelectual. Mediante este programa ofrecen servicios de asesoramiento y acompañamiento especializado en el proceso de búsqueda de empleo, a través de itinerarios personalizados de inserción, con un seguimiento individualizado a los usuarios, que además derivan a otros recursos de empleo para facilitar la adquisición de competencias profesionales.
El programa ‘Andalucía Orienta’ cuenta con unidades de orientación distribuidas por las ocho provincias andaluzas, desde las que se gestionan los programas de orientación y acompañamiento a la inserción laboral, teniendo como marco de procedimiento el Itinerario Personalizado de Inserción. Las unidades se componen de un equipo técnico específico para cada programa, pudiendo también contar con personal de apoyo, y están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad. Dentro de las unidades dirigidas a personas con discapacidad las hay especializadas en la atención a los distintos tipos de discapacidad: física u orgánica, sensorial e intelectual y psíquica.
Las ayudas están destinadas a financiar las unidades de orientación que prestan servicios de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo, un modelo que garantiza la atención y el seguimiento individualizado de las personas participantes, así como la derivación a otras políticas activas de empleo para facilitar la adquisición de competencias profesionales.
Los recursos ofertados, en régimen de concurrencia competitiva, responden a criterios de distribución equitativa en todo el territorio andaluz y con especial atención a las personas con discapacidad y a colectivos en riesgo de exclusión social. Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 4 de mayo a través de la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, en la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/?rpa=8849
Las ayudas respaldan proyectos de 13 meses de duración, cubriendo los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los 729 técnicos previstos que trabajarán en las entidades colaboradoras y que deberán prestar el servicio a jornada completa. Las ayudas para otros gastos generales podrán alcanzar hasta un 25% de la cantidad concedida en relación con los costes salariales.
Las entidades recibirán hasta el 50% a la firma de la resolución de concesión y un siguiente pago del 25% transcurridos los primeros seis meses de ejecución del proyecto y verificado el cumplimiento del 40% de los objetivos, sin necesidad de justificación económica. Y, por último, se abonará un tercer pago (25% restante) una vez presentada, revisada y contabilizada la justificación total del proyecto.
La convocatoria da continuidad a la prestación de los servicios de orientación que están en ejecución actualmente (y hasta el próximo 31 julio), al amparo de la anterior convocatoria.
Distribución de técnicos
La distribución de técnicos en la provincia jiennense se divide entre los destinados a atender a personas desempleadas en general (18 técnicos), así como 17 técnicos destinados a orientación de personas con algún tipo de discapacidad (8 técnicos en caso discapacidad física u orgánica, 6 en caso de personas con discapacidad intelectual o psíquica y 3 técnicos para discapacidad sensorial) y 19 para atender a personas desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión social.