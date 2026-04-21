Diputación acoge la constitución de la Asociación Jaén Impacto dirigida a potenciar el desarrollo sostenible de la provincia

La Diputación Provincial de Jaén ha acogido hoy la constitución de la Asociación Jaén Impacto. La Administración provincial forma parte junto a la Caja Rural de Jaén, la Cámara de Comercio e Industria de Linares, y las fundaciones Fulgencio Meseguer y Jaén Agritech Venture de esta una nueva entidad dirigida a facilitar el acceso a la financiación de iniciativas empresariales que promuevan un modelo económico basado en la innovación y el desarrollo sostenible de la provincia.
El presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado por la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha participado en la firma del acta fundacional de esta entidad junto al director general de la Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares, José María Villén, el presidente de la Fundación Jaén Agritech Venture, Francisco Miralles, y la vicepresidenta de la Fundación Fulgencio Meseguer, Pilar Meseguer.
En este acto, Reyes ha destacado que esta nueva asociación nace de la cooperación institucional y persigue generar redes de colaboración entre inversores, emprendedores y entidades con el objetivo de “avanzar hacia una provincia con un modelo de desarrollo más innovador, equilibrado e inclusivo”. Para ello, desde Jaén Impacto se llevarán a cabo “iniciativas que abarcan desde el apoyo y asesoramiento a emprendedores y empresas hasta la organización de eventos de networking y formación a inversores o la construcción de una red de inversores y empresas comprometidas con el apoyo a la inversión empresarial”, ha apuntado Reyes.