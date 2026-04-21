Cien embajadores de Linares: el colegio La Presentación destaca en las VI Olimpiadas Nacionales

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El colegio La Presentación FESD de Linares ha dejado una huella imborrable en las VI Olimpiadas Nacionales FESD, celebradas la pasada semana en Motril (Granada). Un centenar de alumnos linarenses, con edades comprendidas entre los 12 y 14 años, se desplazaron hasta la costa granadina para representar a la ciudad en un evento multitudinario que reunió a más de 2.000 escolares procedentes de los 38 centros que la Fundación tiene en toda España.

El éxito deportivo para la expedición de Linares fue rotundo, destacando especialmente en las disciplinas colectivas con los campeonatos logrados en Baloncesto Infantil Masculino y Mixto. En el ámbito individual, el colegio demostró su polivalencia al subir al podio en pruebas de atletismo (Lanzamiento de Peso, Velocidad, Relevos y Resistencia), así como en Ajedrez y Natación. Además, los alumnos firmaron una notable actuación en Fútbol 7, Voleibol y Salto de Longitud, dentro de un programa olímpico que se inauguró con una exhibición de Gimnasia Rítmica.

Más allá de los metales, la experiencia se ha valorado como un éxito formativo sin precedentes. Durante cinco días, la delegación de Linares ha convivido en un entorno donde la emoción y la diversión han ido de la mano de valores fundamentales como el respeto, el esfuerzo y el compañerismo, consolidando lazos de amistad con jóvenes de todo el país a través de la práctica deportiva.

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