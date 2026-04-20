Linares toca el cielo del baloncesto: una final que une, emociona y hace historia

Hay partidos que se ganan. Y hay partidos que se sienten. Lo vivido en el Pabellón Andalucía de Linares pertenece a la segunda categoría: una mañana inolvidable en la que el baloncesto dejó de ser solo un deporte para convertirse en el latido de toda una ciudad.
La final infantil masculina enfrentó a dos equipos de casa, Linabasket y CAB Linares, en un duelo que tuvo de todo: intensidad, talento, nervios y, sobre todo, una pasión desbordante. Desde las gradas, repletas de familiares, amigos y amantes del baloncesto, se respiraba algo especial. No era solo una final, era el reflejo de años de trabajo, ilusión y compromiso con la cantera.
En la pista, igualdad máxima. Cada balón se disputaba como si fuera el último, cada canasta levantaba al público, cada defensa arrancaba aplausos. Los equipos dirigidos por Israel García y Lucía Fernández demostraron que el presente del baloncesto linarense es sólido… y que su futuro es aún más prometedor.
El marcador final, 50-47 a favor de Linabasket, fue simplemente la guinda de un encuentro extraordinario. Tres puntos de diferencia que no hacen justicia a la grandeza de ambos conjuntos. Porque hoy, el resultado era lo de menos. Hoy ganaba Linares.
Y es que los dos equipos han logrado algo mucho más importante: clasificarse para el Campeonato de Andalucía que se celebrará del 5 al 10 de mayo en Punta Umbría. Lo han hecho, además, superando a rivales de entidad como Jaén CB y CB Andújar, confirmando que el nombre de Linares empieza a resonar con fuerza en el baloncesto andaluz.
Pero si hubo un momento que definió lo vivido, fue el final. Jugadores de ambos equipos fundidos en abrazos, unidos en el centro de la pista para una foto que simboliza algo más que un torneo: simboliza el futuro. Mientras tanto, la grada coreaba al unísono “¡CB Linares!”, en un grito cargado de emoción, orgullo y esperanza.
En ese instante, no había rivales. Solo una ciudad unida por el baloncesto.
La emoción también se trasladó a las instituciones y dirigentes, conscientes de que este camino compartido puede desembocar en un proyecto aún mayor: la unión de los clubes para seguir creciendo juntos. Un sueño que cada vez parece más cercano.
El compromiso del Ayuntamiento, además, de facilitar un autobús para que ambos equipos viajen juntos al Campeonato de Andalucía, es otro ejemplo de esa unión que se respira en Linares.
Porque lo ocurrido en el Pabellón Andalucía va mucho más allá de un resultado. Es la confirmación de que cuando hay trabajo, ilusión y unidad, los sueños se cumplen.