La UJA lidera la Alianza NEOLAiA con un encuentro internacional centrado en la ingeniería y la innovación educativa

La semana formativa internacional Erasmus+ (International Staff Week 2026) reúne esta semana en la Universidad de Jaén a más de 80 participantes de 30 países, entre personal docente, investigador y de administración y servicios, procedentes de universidades socias de los programas Erasmus+ KA131 y KA171, así como de la Alianza NEOLAiA, consolidando a la institución universitaria jiennense como un foro global de debate.
El acto inaugural, celebrado esta mañana, ha contado con presencia institucional encabezada por el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez González, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Teresa Pérez Giménez, y la directora de Secretariado de Movilidad Internacional, Myriam Cano Rubio. Al acto ha asistido también en representación del Ayuntamiento de Jaén, el director gerente del IMEFE, José María Mesbailer.
El vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén ha afirmado que “la internacionalización se sitúa hoy en día en el centro mismo del sistema de educación superior y representa una verdadera fuerza motriz para el rápido progreso de nuestras instituciones y su competitividad global”. En este sentido, ha destacado que «las semanas internacionales ofrecen una plataforma para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, estimulando la creatividad y revitalizando los enfoques pedagógicos, completando la formación de los diferentes actores de la academia y planteando nuevos esquemas de formación claves para el impulso del Espacio de Educación Superior Europeo, como así se reconoce por parte de las nuevas iniciativas europeas, como la Unión de las Competencias (Union of Skills), o recomendaciones sobre carreras atractivas y sostenibles».
José Ignacio Jiménez ha agradecido a los asistentes y autoridades su compromiso continuo y ha subrayado que la edición de este año cuenta con una implicación especial de la propia comunidad universitaria, destacando la participación activa de las Escuelas y Facultades de la Universidad de Jaén, que colaborarán en las presentaciones, así como del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM).
Respecto al programa, a lo largo de toda la semana se abordará, de la mano de especialistas, temáticas de relevancia actual, tales como los retos de los programas intensivos semipresenciales (BIP), la implantación de microcredenciales, el uso de metodologías COIL para aumentar la inclusividad en las aulas, el español como lengua extranjera y la aplicación de la inteligencia artificial para la internacionalización de las instituciones de educación superior. De igual modo, el encuentro se complementará con un programa cultural y de networking que incluye visitas guiadas al centro histórico de Jaén, actividades en el Campus Científico-Tecnológico de Linares y una visita a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda, subrayando el gran impacto social, patrimonial e institucional de la internacionalización para la provincia.
Eventos paralelos
Dentro del programa general de la Staff Week, se desarrollará de forma paralela el side event ‘NEOLAiA Focus on Engineering & Education – IFME’, que tendrá lugar los días 21 y 22 de abril. Este encuentro servirá como un foro dinámico centrado en el debate de iniciativas innovadoras en el ámbito de la ingeniería y la educación. Aprovechando el gran impulso de la Alianza de Universidades Europeas NEOLAiA, el objetivo de estas jornadas es promover el desarrollo de capacidades del personal docente e investigador y fomentar sinergias profundas entre académicos internacionales de ingeniería, sentando así las bases para nuevas colaboraciones conjuntas y sostenibles.
Además de la amplia agenda general, la Staff Week 2026 sirve como marco para acoger la primera reunión de trabajo del proyecto de desarrollo de capacidades Erasmus+ CBHE ‘Framework for extracurricular policies and academic integration of credits for extracurricular activities and development of policies for student associations’, en el que participan el Vicerrectorado de Internacionalización, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social y el Vicerrectorado de Cultura, y cuyo consorcio está formado por socios académicos procedentes de Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Francia. Su finalidad es establecer estrategias comunes para la integración académica de los créditos extracurriculares y el desarrollo de políticas que fortalezcan a las asociaciones estudiantiles en el Espacio Europeo de Educación Superior.