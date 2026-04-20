La Plataforma de la UJA considera insuficientes los 37,5 millones de la Junta

La Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha valorado con cautela el reciente anuncio de la Junta de Andalucía sobre el reparto de 37,5 millones de euros entre las universidades públicas. Aunque la entidad reconoce que esta inyección económica supone un avance, subraya que la medida llega «forzada por la presión ciudadana» y que todavía se sitúa muy lejos del cumplimiento íntegro del Modelo de Financiación sellado en abril de 2025.
Desde la Plataforma se ha destacado la postura del rector de la UJA, quien mantuvo una «voz disonante» y se abstuvo en la votación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Esta firmeza es apoyada por el colectivo, que recuerda que la universidad jiennense arrastra una situación desfavorable desde etapas anteriores y que las compensaciones prometidas siguen sin materializarse de forma efectiva.
Movilización social y debate político
La hoja de ruta de la Plataforma se mantiene firme con dos citas clave en el horizonte inmediato:
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Mesa Redonda con candidatos: Para facilitar la asistencia de los números uno de las principales formaciones (PP, PSOE, Jaén Merece Más y Por Andalucía), el encuentro se ha trasladado al viernes, 24 de abril, a las 17:00 horas.
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Concentración ciudadana: El próximo 29 de abril, a las 19:30 horas, la Plaza de las Batallas de Jaén capital acogerá una gran protesta para exigir el respeto a la dignidad de la institución y el cumplimiento estricto de los acuerdos de financiación.
La organización insiste en que su objetivo no es derribar gobiernos, sino garantizar que la Junta cumpla con lo pactado y no penalice a la UJA por la capacidad reivindicativa de la sociedad civil jiennense. «Lo que no puede ni debe perder Jaén es su orgullo y su dignidad», sentencian desde la plataforma ante lo que consideran un modelo de financiación aún insuficiente.