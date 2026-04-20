Javier Perales participa en varias actividades incluidas en la última jornada del V Salón Degusta en Jaén

El diputado de Agricultura y Ganadería ha entregado placas con esta marca a nuevos productores, comercios y restaurantes y chaquetas a chefs adheridos a esta estrategia
El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha participado hoy en diferentes actividades incluidas en la programación de la última jornada del V Salón de la Alimentación y la Gastronomía Degusta en Jaén, que se viene desarrollando desde el pasado viernes en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. En este evento, que ha contado con la participación de más de medio centenar de empresas agroalimentarias de las provincias de Jaén y de Granada y que ha incluido unas 50 propuestas, Perales ha asistido a la presentación del proyecto Taller LabOleo –Laboratorio científico del aceite de oliva virgen extra– y ha estado presente en la asamblea de Hosturjaén.
Además, el diputado de Agricultura y Ganadería ha entregado una quincena de placas con esta marca a nuevos productores, comercios y restaurantes y chaquetas a chefs recientemente adheridos a esta estrategia promovida por la Diputación y también ha participado en la entrega de premios del XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y Cocineras, y del I Concurso Andaluz de Jóvenes Camareros y Camareras organizados por la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (FECOAN).
Junto a estas actividades, esta jornada ha incluido asimismo catas de aceites de oliva virgen extra, vinos, vermut y licores de la provincia, que ha contado con la participación de la Asociación de Sumilleres de Jaén, así como una charla sobre la iniciativa Degusta Jaén sin gluten. También se ha celebrado un show cooking con la participación de restaurantes de Degusta Jaén y Sabor Granada y Juan José Mesa, de Radis, con una estrella Michelin.