El PP pone en valor la inversión en la residencia Zaytum de Linares

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La candidata al Parlamento andaluz Maribel Lozano ha defendido este lunes en Linares la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia de servicios sociales, afirmando que la provincia de Jaén cuenta hoy con «la mayor cobertura social de su historia». A las puertas de la residencia Zaytum, y acompañada por el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, Lozano ha destacado la reducción de las listas de espera de dependencia en más de 400 días y un incremento presupuestario del 120% desde 2018.

La gestión en la ciudad de Linares tiene como principal exponente la inversión de 10,2 millones de euros en la modernización de la propia residencia Zaytum. Este proyecto ha permitido ampliar la capacidad del centro hasta las 103 plazas e incorporar servicios de vanguardia como la hidroterapia y viviendas tuteladas, atendiendo a una demanda que, según Lozano, fue ignorada durante años. En el conjunto de la provincia, los usuarios de dependencia han crecido un 43% y las plazas residenciales un 33%, cifras que la candidata ha contrapuesto a la etapa socialista, denunciando que bajo el mandato de María Jesús Montero miles de personas fueron «expulsadas del sistema».

Lozano también ha visitado en la capital el nuevo centro de día de ADACEA, junto a los candidatos Jesús Estrella, Elena González, Manuel Bonilla y María José Carmona. Allí ha denunciado la «infrafinanciación» por parte del Gobierno de España, que aporta el 29% del coste del sistema frente al 71% que asume la Junta de Andalucía, exigiendo que el Estado cumpla la ley y sufrague el 50% de las prestaciones.

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