El Paseo de Linarejos: meta y salida para 5.800 metros de solidaridad el 26 de abril

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Linares volverá a volcarse con la solidaridad y el deporte el próximo 26 de abril. El Paseo de Linarejos será el epicentro de la XVI Carrera Solidaria Andalucía Niñas y Niños Saharauis ‘Vacaciones en Paz 2026’, una cita organizada por la Asociación Amigos del Sáhara de Linares que, tras dieciséis ediciones, se consolida como uno de los eventos más emotivos y concurridos del calendario local.

Este año, la prueba cuenta con una Madrina de Honor que encarna los valores de superación: Adriana. Con este reconocimiento, la organización busca rendir un homenaje a su incansable lucha y la de sus padres, además de dar visibilidad al síndrome de Pitt-Hopkins, la enfermedad rara que padece. La presencia de Adriana recordará a todos los participantes la importancia de la resiliencia y el apoyo comunitario.

En el plano estrictamente deportivo, la carrera presenta un recorrido de 5.800 metros para las categorías competitivas (Absoluta, Juvenil-Junior, Máster y modalidades de Discapacitados a pie y en silla de ruedas). Los más pequeños también tendrán su protagonismo con las categorías infantiles, desde ‘Peques’ hasta Cadete, con distancias adaptadas. La relevancia de la prueba ha atraído a atletas de toda la provincia y de grandes capitales como Madrid, Córdoba o Málaga, destacando la participación confirmada del laureado atleta paralímpico Ángel Marín Galera, ganador de cinco medallas entre Seúl 88 y Barcelona 92.

Las inscripciones ya están disponibles en la plataforma www.deportime.com. Los dorsales podrán retirarse previamente en la sede de la Asociación (Calle Bailén, 51) o el mismo día de la carrera en el Paseo de Linarejos. La jornada contará con el respaldo del Servicio Municipal de Deportes, Policía Local y Protección Civil, garantizando una fiesta deportiva que incluirá trofeos, camisetas técnicas y obsequios para todos los participantes.

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