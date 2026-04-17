VÍDEO | Linares, motor de innovación: Diputación avala el liderazgo global de CAF y Libitec

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La Diputación Provincial de Jaén ha reafirmado su respaldo estratégico al tejido industrial de Linares a través de una visita institucional protagonizada por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona. Durante su estancia en la ciudad, el diputado ha conocido de primera mano la actividad de dos firmas que lideran sectores clave para la economía global: CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y Libitec (Linares Biodiesel Technology).

Esta visita pone de relieve la proyección internacional del empresariado linarense y su solvencia para generar empleo cualificado. La administración provincial ha subrayado que el apoyo a estas entidades no solo dinamiza el crecimiento económico local, sino que consolida a Linares como un polo de atracción para la innovación tecnológica y la transformación digital, capaz de liderar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles en toda la provincia.

Liderazgo en movilidad y energía verde

Las empresas visitadas representan la vanguardia de Linares en el mercado exterior:

  • CAF: Consolidada como un referente mundial en sistemas de transporte integrales, la compañía se sitúa a la cabeza de la movilidad sostenible. Con una fuerza laboral de 17.000 personas en más de 60 países, destaca por su liderazgo europeo en autobuses urbanos de cero emisiones y su capacidad para desarrollar soluciones ferroviarias avanzadas que responden a los desafíos energéticos actuales.

  • Libitec: Especializada en la transformación de subproductos oleaginosos y grasas animales, esta planta se ha convertido en una potencia nacional en la fabricación de biodiesel. Su enfoque en el aprovechamiento de residuos para la producción de combustible verde posiciona a Linares como un actor relevante en la economía circular y la transición energética.

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