Los XII Premios Degusta Jaén reconocen el compromiso con la calidad del sector agroalimentario jiennense

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido esta tarde la entrega de los XII Premios Degusta Jaén, que en esta edición han sido para las empresas ‘Apisierra’, de Pozo Alcón; ‘Mermeladas y Licores Santa Claudia’, de Alcalá la Real; ‘La Jamonería de Paco’, de Jaén; ‘La Despensa de Paraíso de Bardazoso’, de Villanueva del Arzobispo; el restaurante ‘Antique’, de Úbeda; y la chef del restaurante ‘Ajhito’ de la capital, Patricia Díaz. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado por distintos miembros del equipo de Gobierno, ha entregado estos galardones que concede la Administración provincial para reconocer el compromiso con la calidad del sector agroalimentario jiennense.
En este acto, en el que también se ha hecho entrega de un reconocimiento a 36 empresas con más de 50 años de existencia, y a otras 4 que han superado el siglo de vida, Reyes ha señalado que con estos premios “distinguimos una forma de hacer las cosas basada en el cuidado del producto, del servicio, en el respeto a la tradición y en la búsqueda de la excelencia. Pero también representan la capacidad de competir y llegar al consumidor con la calidad como carta de presentación. Empresas, comercios y restaurantes que apuestan por lo cercano y por lo auténtico”.
El presidente de la Diputación ha remarcado que “lo que no se conoce, no se valora. Y hoy conocemos mejor lo que se produce a nuestro alrededor, lo apreciamos más y nos sentimos más orgullosos de ello. Por eso podemos afirmar que Degusta Jaén ha sido todo un éxito, ya que en la actualidad son más de 300 las empresas adheridas a una marca de calidad que ostentan más de 3.500 referencias de productos”, ha recordado.
En su intervención, Reyes ha valorado igualmente el empleo generado por este sector y su papel fijador de la población en el mundo rural. “Hablamos de empresas repartidas por toda la geografía provincial, que generan 2.500 empleos en la provincia de Jaén. Empresas que no solo producen alimentos y ofrecen servicios de calidad, sino que también dinamizan nuestros pueblos, por lo que se trata de un sector productivo que construye provincia”.
En este sentido, ha valorado el “éxito que ha supuesto aquella estrategia que pusimos en marcha hace ya algunos años de poner en valor el sector alimentario de la provincia de Jaén, como también son un éxito los productos que hoy son premiados”. Sobre las distinciones que hoy se han entregado, el presidente de la Diputación ha remarcado que son “un reconocimiento a la calidad, a la apuesta por productos de cercanía, que mantienen y que fijan la población en el territorio”.
Esta entrega de premios es la antesala del Salón de la Alimentación y la Gastronomía, que se inaugura mañana y que, a su juicio, “va a ser ese gran escaparate de Degusta Jaén, que se va a prolongar hasta el lunes con un impresionante programa de actividades el sábado, el domingo y el lunes dedicados al sector”. Por todo ello se ha mostrado “satisfecho desde la Diputación Provincial por la respuesta que ha habido del sector de la industria agroalimentaria en la provincia de Jaén, que permite decir que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, pero que también tenemos un listado interminable de productos agroalimentarios de calidad”.