Linares exhibe su músculo social: El Paseo de Linarejos acoge la IV Feria de Asociaciones

Hoy se ha celebrado en Linares la cuarta edición de la Feria de Asociaciones, un evento que ha reunido a numerosas organizaciones locales en el emblemático Paseo de Linarejos. La feria, que ha permanecido abierta al público de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30, ha servido como escaparate para dar a conocer el trabajo y las iniciativas de las diversas asociaciones que operan en la ciudad.
El evento, organizado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, ha contado con una amplia programación que ha incluido ponencias, talleres y dinámicas participativas. Estas actividades han tenido como objetivo fomentar la participación ciudadana y visibilizar la labor social, cultural y asistencial que estas organizaciones llevan a cabo en Linares.
Entre las asociaciones participantes se han encontrado nombres como Agrupa, Fundación Secretariado Gitano, Mundo Acoge, Asociación Alzheimer «Canta García», Asociación Española contra el Cáncer en Linares, Afixa, Familiacoge, Don Bosco Salesianos Social, Asociación Amigos del Sáhara Libre, Inserta Andalucía, Ainper, Manos Unidas, Cruz Roja, Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén, Delwende al servicio de la vida, El Piélago Centro Ocupacional, Autismo Jaén, Arco Iris, Salud Mental APAEM, Solidarios Sport, Corazones Rosas, Apijer, Accu Jaén, Aolip, Avensis, Asociación Adicciones Libertad, Vela, Cavias, Ajadah, Asopedis, Pídeme la luna, Fejidif, Manos Unidas, Aprompsi, Plena inclusión y Adefhic.
La presencia de estas asociaciones ha permitido a los asistentes conocer de primera mano los proyectos que se están desarrollando en Linares en ámbitos como la salud, la educación, la integración social, el medio ambiente, el ocio y la cultura. Además, la feria ha sido un espacio de encuentro y colaboración entre las propias asociaciones, lo que sin duda contribuirá a fortalecer el tejido asociativo de la ciudad.