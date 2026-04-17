Linares brilla en el Congreso de la SAMFyC: Doble premio a la excelencia sanitaria del Área Norte

Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén han sido distinguidos con dos premios en el Congreso Autonómico de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC) de este año, celebrado recientemente en Torremolinos.
Uno de los galardones ha recaído en el mejor Trabajo Fin de Residencia de Andalucía 2026, otorgado al estudio sobre el control anticoagulante en pacientes tratados con Acenocumarol en Atención Primaria, desarrollado por médicos internos residentes (MIR) vinculados a centros de salud de Linares. Este reconocimiento supone un respaldo a la formación sanitaria especializada en el área y, especialmente, al trabajo que se desarrolla en la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria llevada a cabo por la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (UDMAFyC), que aglutina a las Áreas de Gestión Sanitaria Norte y Nordeste.
La autora principal del trabajo, Esther Miguelina Beriguete, residente de cuarto año del Centro de Salud Virgen de Linarejos, ha destacado que “este premio es un reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo y a la calidad de la formación que recibimos. La residencia en Linares nos permite desarrollar proyectos de investigación que tienen un impacto real en la práctica clínica y en la atención a nuestros pacientes”. Los otros autores han sido los residentes Yudih Tomas García, Álvaro Rosales Fernández -también del mismo centro de salud- y el técnico de salud de la UDMAFyC Norte-Nordeste de Jaén, Juan Andrés Ramos Ruiz.
El segundo premio ha sido concedido a la Mejor Comunicación de Investigación Cualitativa por un estudio centrado en las vivencias y necesidades en salud desde la perspectiva de género en personas con trastorno de salud mental grave y sus cuidadores en zonas rurales de Andalucía. Esta investigación, liderada por un equipo multidisciplinar de las Áreas de Gestión Sanitaria Norte, Nordeste y Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur y, financiada por la Fundación CENTRA de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, pone el foco en la importancia de incorporar la perspectiva social y de género en la atención sanitaria.
Uno de los autores del estudio es también el técnico de Salud de la UDMAFyC Norte-Nordeste de Jaén, Juan Andrés Ramos Ruiz, que ha subrayado que “este reconocimiento pone en valor la investigación cualitativa como herramienta fundamental para comprender mejor las necesidades reales de los pacientes y sus familias, especialmente en contextos rurales donde existen mayores desigualdades”.