Linares busca a sus futuros sanitarios: El AGS Norte de Jaén oferta 23 plazas para especialistas residentes

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Norte de Jaén ha celebrado hoy su ‘Jornada de Puertas Abiertas 2026 para especialistas residentes’, dirigida a los especialistas internos residentes que se encuentran en el proceso de selección de centro para su formación. El objetivo de esta jornada es que puedan conocer qué se ofrece a nivel formativo desde el AGS, un área que aglutina al Hospital Universitario San Agustín, de Linares, y al Distrito de Atención Primaria Jaén Norte.
Este año se ofertan en el AGS Norte de Jaén un total de 23 plazas de residentes, que se distribuyen entre las 20 plazas de Atención Familiar y Comunitaria -de las que 14 son para profesionales médicos residentes y seis para enfermería residentes- y tres plazas de médicos residentes hospitalarios para el Hospital Universitario San Agustín -una para Traumatología, otra para Laboratorio y otra para Radiodiagnóstico-.
En la organización de esta jornada de puertas abiertas colaboran estrechamente la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria (UDMAFyC), que cubre las áreas Norte y Nordeste de Jaén y cuya jefa de estudios es Antonina Rodríguez, junto a la Comisión de Docencia del Hospital Universitario San Agustín, con su jefe de estudios, José Luis Pascual.
La cita ha dado comienzo a las 9 horas en el Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín. Como novedad este año, para hacer más accesible la información, se ha puesto a disposición un enlace Zoom para las personas que no pueden estar presencialmente, donde han podido seguir la jornada a excepción de la parte de la visita específica a cada Unidad.
La jornada ha comenzado con la bienvenida el director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, junto al equipo directivo. Posteriormente, los dos jefes de estudios han dado una visión de las ventajas de realizar la residencia en un área de gestión sanitaria, desde la perspectiva de atención primaria y atención hospitalaria, respectivamente.
Posteriormente, el técnico de salud de la UDMAFyC, Juan Andrés Ramos, se ha encargado de dar una visión sobre la investigación, formación y gestión del conocimiento en dicha Unidad Docente, la cual está dando buenos frutos, como así lo demuestran los últimos premios otorgados a ésta en distintas jornadas y congresos andaluces.
Tras consultar las dudas que cada residente pudiera tener, se ha procedido a realizar una
visita guiada por las instalaciones de las Urgencias del centro hospitalario, pudiendo después dividirse según el interés de cada residente en la especialidad que haya querido profundizar. En el caso de los residentes de Atención Familiar y Comunitaria, se han desplazado al centro de salud de Arrayanes, de Linares, para conocerlo in situ a partir de las 11 horas, al ser la sede de la UDMAFyC Norte y Nordeste de Jaén. El resto, se ha quedado a cargo de los tutores de Traumatología, Radiología y Laboratorio del centro hospitalario linarense.