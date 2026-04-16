Linares, atenta al metal: un sector clave para la industria local en riesgo de conflicto

El panorama laboral industrial en la provincia de Jaén afronta un momento de máxima tensión tras la última reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector del metal, celebrada este 16 de abril. Los sindicatos UGT FICA Jaén y CCOO Industria Jaén han escenificado una oposición frontal ante lo que consideran un intento de recorte de derechos por parte de la representación empresarial.
Durante el encuentro, las centrales sindicales trasladaron una postura tajante: existe voluntad de diálogo, pero bajo ningún concepto se aceptarán retrocesos en las condiciones laborales ya consolidadas. Según denuncian los representantes de los trabajadores, las propuestas empresariales implican una pérdida de derechos que se sumaría a la merma del poder adquisitivo que el colectivo ya sufrió en el convenio anterior. Esta situación provocó que los representantes de la patronal decidieran abandonar la mesa de negociación de forma abrupta para informar a su federación, dejando el proceso en punto muerto.
Ambos sindicatos permanecen ahora a la espera de una nueva convocatoria que permita retomar los contactos, insistiendo en que cualquier acuerdo futuro debe pasar obligatoriamente por el respeto y la garantía de las conquistas sociales y económicas de las personas trabajadoras del sector.