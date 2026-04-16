Golpe al robo de aceituna: los delitos caen un 40% en la campaña más segura en cuatro años

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, junto con el general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, acompañados del subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, han presentado hoy los resultados del dispositivo de seguridad desarrollado durante la campaña de la aceituna en la comunidad, que se ha saldado con la detención de 49 personas detenidas, un 36% más, y con la disminución en más de un 40% de los robos respecto a la pasada campaña.
En rueda de prensa para presentar estos resultados, Fernández ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil que han participado en este dispositivo por los resultados obtenidos, fruto de un amplio despliegue de medios y unidades, como Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información, unidades Fiscales, la Unidad Aérea y el escuadrón se caballería, principalmente.
Además, ha destacado el trabajo previo y la colaboración con diferentes actores del sector agrícola o vinculados a éste para, por un lado, reforzar las medidas de autoprotección y de prevención de los delitos e infracciones y, por otro, planificar los dispositivos de seguridad atendiendo a la información recabada. En este proceso se ha implicado a agricultores, responsables de almazaras y centros de compra, empresas de vigilancia privada, guardas de campo, colectivos de agricultores, entidades locales y Oficinas Comarcales Agrarias.
Ahondando en los resultados del dispositivo, Pedro Fernández ha indicado que desde noviembre hasta el cierre de la campaña, se ha detectado el robo de 618.225 kilos de aceitunas, un 27,5% menos respecto al año anterior, “de los que más de un tercio se ha localizado en la provincia de Jaén” (226.150 kilos), ha puntualizado. De todos ellos, se han recuperado 165.294 kg. Han disminuido, además, un 41,8% los robos, un 19,14% los hurtos y un 55.56% los daños.
En toda Andalucía se han desarrollado hasta el momento más de una veintena (21) de operaciones de relevancia, en las que además de los 49 detenidos, están siendo investigadas 242 personas (122 en Jaén) como responsables de 393 hurtos y 10 robos.
El general Luis Ortega ha detallado que el dispositivo de la Guardia Civil para la campaña 2025/2026 ha incorporado sistemas de alta tecnología para la prevención, vigilancia y resolución de delitos, como drones y cámaras térmicas que han facilitado el esclarecimiento de los hechos, “lo que ha contribuido a que ésta haya sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos 4 años.
Además, ha aportado algunos datos sobre delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas en toda Andalucía, “más allá del ámbito olivarero”, y ha indicado que “en lo que va de trimestre se han detectado 809 infracciones penales, cifra menor que el pasado año, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 869, es decir, ha explicado, “hemos bajado un 6,9% respecto al año anterior”.
Aceituna de procedencia ilícita
El delegado del Gobierno ha hecho mención al nuevo modus operandi detectado durante esta campaña, por el que se introduce aceituna de procedencia ilícita en almazaras y puestos de compra. Este sistema cuenta con la colaboración de determinados agricultores –en algunos casos, incluso propietarios de almazaras– que dejan bateas vacías en sus fincas. Dichos depósitos son cargados durante la noche con aceituna sustraída por grupos organizados de diversa procedencia y, a continuación, los propios agricultores trasladan la mercancía simulando que procede de sus fincas, y elaboran la documentación necesaria para dotarla de una apariencia de legalidad, facilitando así su entrada en el circuito comercial.
Ante esta situación, Pedro Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, “ya que el daño se lo hacen al propio sector, que puede ver mermada su calidad y su reconocimiento en los mercados”, al tiempo que ha advertido del “peligro que supone para la salud pública dotar de legalidad un alimento cuyo origen es desconocido”. “Solo desde la responsabilidad y la concienciación de la excelencia de nuestro producto estrella, podremos mantener la fortaleza que sitúa a Andalucía como un actor estratégico en el mercado global del aceite de oliva, capaz de atender tanto la demanda nacional como la internacional”, ha insistido.
España lidera la producción mundial de aceite de oliva y Andalucía concentra cerca del 80% de ese volumen, con 1,67 millones de hectáreas dedicadas al cultivo. En este contexto, Martos (Jaén) destaca como el principal referente de tradición olivarera del país, con unas 30.000 hectáreas de superficie cultivada.