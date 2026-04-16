El Teatro Cervantes se convierte en la mejor academia de idiomas con ‘Helping Holmes’

Linares ha vuelto a convertir las tablas del Teatro Cervantes en un aula gigante de aprendizaje y creatividad. Durante los días 15 y 16 de abril, la formación local La Irremediable Compañía ha estrenado con éxito «Helping Holmes», su primer montaje íntegramente en inglés diseñado específicamente para la comunidad educativa.
Esta iniciativa supone un salto cualitativo para la compañía linarense que, tras años de colaboración estrecha con museos y centros escolares de la provincia, apuesta ahora por el teatro como el vehículo idóneo para estimular la curiosidad por el idioma de Shakespeare. Bajo la premisa de que el escenario es una «súper herramienta» para aprender divirtiéndose, la obra utiliza la icónica figura de Sherlock Holmes para plantear un misterio de dos casos aparentemente inconexos que ha mantenido en vilo a los jóvenes espectadores.
El proyecto ha contado con el respaldo decisivo del Área de Educación del Ayuntamiento de Linares, cuya gestión ha permitido que unos 1.200 alumnos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasen por el teatro en estas dos jornadas. Con textos adaptados según la edad del público, la propuesta ha destacado por su vitalidad y energía, consolidando a la compañía local como un referente en la innovación pedagógica a través del arte dramático.