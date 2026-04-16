El Teatro Cervantes se convierte en la mejor academia de idiomas con ‘Helping Holmes’

/ Cultura, Portada / Por / Deja un comentario

Linares ha vuelto a convertir las tablas del Teatro Cervantes en un aula gigante de aprendizaje y creatividad. Durante los días 15 y 16 de abril, la formación local La Irremediable Compañía ha estrenado con éxito «Helping Holmes», su primer montaje íntegramente en inglés diseñado específicamente para la comunidad educativa.

Esta iniciativa supone un salto cualitativo para la compañía linarense que, tras años de colaboración estrecha con museos y centros escolares de la provincia, apuesta ahora por el teatro como el vehículo idóneo para estimular la curiosidad por el idioma de Shakespeare. Bajo la premisa de que el escenario es una «súper herramienta» para aprender divirtiéndose, la obra utiliza la icónica figura de Sherlock Holmes para plantear un misterio de dos casos aparentemente inconexos que ha mantenido en vilo a los jóvenes espectadores.

El proyecto ha contado con el respaldo decisivo del Área de Educación del Ayuntamiento de Linares, cuya gestión ha permitido que unos 1.200 alumnos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasen por el teatro en estas dos jornadas. Con textos adaptados según la edad del público, la propuesta ha destacado por su vitalidad y energía, consolidando a la compañía local como un referente en la innovación pedagógica a través del arte dramático.

Sobre el autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Comienza a escribir y presiona Intro para buscar

Scroll al inicio
Linares28 - El diario digital de Linares
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.