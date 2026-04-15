VÍDEO | Linares profundiza en los desafíos de las nuevas dependencias en las XXVI Jornadas de ALAC

La Asociación Libres de Adicciones Cástulo (ALAC) ha diseñado un completo programa para sus vigésimo sextas jornadas anuales, que bajo el lema «Juventud en riesgo», se celebrarán el próximo 19 de abril de 2026 en Linares. El evento, que tendrá lugar en la sede de la asociación en la calle Hernán Cortés , busca abordar de forma directa las vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes ante el actual panorama de las adicciones.
Según el programa oficial facilitado por la entidad, la apertura institucional está prevista para las 10:30 horas. La inauguración contará con la presencia de María del Carmen Muñoz Rivero, Concejala Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, acompañada por María del Carmen Zárate Lucas, presidenta de la Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares (ANDAR), y Luis Miguel Márquez Cayuela, presidente fundador de ALAC y secretario de la mencionada federación nacional.
Un análisis experto sobre el entorno digital
El eje central de la mañana será la ponencia titulada «¿Son las Redes Sociales una nueva Adicción? Posibles riesgos en una población vulnerable: Los Jóvenes», que dará comienzo a las 11:00 horas. La conferencia correrá a cargo de Javier Sampedro Jiménez, psicólogo general sanitario e investigador en salud mental de la Universidad Católica de Ávila, quien analizará el impacto de las plataformas digitales en el desarrollo juvenil.
Tras el análisis técnico, a las 12:30 horas se abrirá un espacio para el factor humano con una mesa de testimonios de personas en proceso de rehabilitación y sus familiares, ofreciendo una visión realista de la superación de las dependencias. La jornada concluirá formalmente a las 13:30 horas con la entrega de diplomas de reconocimiento y la clausura oficial , antes de dar paso a un almuerzo de convivencia en el restaurante «Hacienda El Campero» a las 14:30 horas.
Desde la organización se recuerda que para asistir es necesario confirmar plaza a través del teléfono 658 784 895 o el correo electrónico alaclibres@hotmail.com.
Las múltiples caras de la adicción en el siglo XXI
La relevancia de este encuentro reside en la alarmante evolución de las problemáticas de dependencia. Si bien el alcohol continúa siendo la sustancia de mayor impacto por su aceptación cultural, el aumento del consumo de drogas sintéticas y cannabis entre menores presenta un reto constante para las familias y los servicios de salud.
No obstante, el foco de estas jornadas apunta a las denominadas «adicciones sin sustancia». El juego patológico, especialmente a través de las apuestas deportivas online, se ha convertido en una trampa económica y psicológica para muchos jóvenes. Del mismo modo, el uso compulsivo de redes sociales y dispositivos móviles genera patrones de dependencia que alteran el sueño, el rendimiento académico y la salud mental, evidenciando que el riesgo no siempre proviene de un compuesto químico, sino de conductas normalizadas que requieren una prevención urgente.