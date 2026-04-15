VÍDEO | Gladiadores, legiones y ritos: así será la ambiciosa programación de las Fiestas de Cástulo 2026

Linares se prepara para realizar un viaje de dos milenios en el tiempo. El concejal de Turismo, Enrique Mendoza, ha presentado oficialmente la XIII edición de las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo, que sumergirán a la ciudad en su pasado más glorioso del 13 al 17 de mayo. Acompañado por personajes caracterizados de la época, el edil ha desgranado un programa que convierte a Linares en el epicentro de la recreación histórica en Andalucía.
El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar el miércoles 13 a las 18:30 horas en el Palacio Municipal, con la emblemática entrega del bastón de mando a la princesa Himilce. A partir de ese momento, las calles, plazas y el propio yacimiento de Cástulo se transformarán para acoger ritos, desfiles y batallas de las culturas íbera, romana y cartaginesa. Lugares como el Paseo de Linarejos —que albergará el tradicional Macellum o mercado—, la Plaza de Toros y la Estación de Madrid serán los escenarios principales de esta metamorfosis urbana.
Entre las citas imprescindibles de este 2026 destacan la Escuela de Gladiadores, el multitudinario Desfile Infantil y el siempre espectacular Gran Circus Maximus. Además, el rigor histórico se dará la mano con el espectáculo en representaciones como ‘El Juramento de Escipión’ y la emotiva ceremonia final del apagado del fuego sagrado. El cartel de este año, obra de Adrián Larok, servirá de carta de presentación para un evento que, un año más, promete desbordar las expectativas de vecinos y visitantes.