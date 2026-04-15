Linares se cuida: el Centro de Salud ‘San José’ celebra su III Semana de la Salud

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El Centro de Salud ‘San José’, enmarcado en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, se convierte esta semana en el epicentro del bienestar con la celebración de su III Semana de la Salud. Bajo el lema ‘Mente sana en cuerpo activo’, esta iniciativa, que se desarrolla del 13 al 17 de abril, forma parte de una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Linares a través de la Red Local de Acción en Salud (RELAS).

El programa diseñado para esta tercera edición destaca por su carácter integrador y comunitario, ofreciendo un catálogo de actividades que abordan la salud desde una perspectiva integral: física, mental y social. Entre las propuestas sobresalen los talleres dedicados a la salud mental y el bienestar emocional, así como ejercicios específicos para el entrenamiento de la memoria, fundamentales para un envejecimiento activo.

La participación ciudadana es el motor de esta semana, que incluye actividades intergeneracionales como juegos tradicionales, cuentacuentos y teatro guiñol, conectando a diferentes estratos de la población linarense. Asimismo, el fomento del ejercicio físico ocupa un lugar central con sesiones de baile y rutas saludables por diversos enclaves emblemáticos de la ciudad, promoviendo el hábito de caminar y la actividad al aire libre como herramientas preventivas de primer orden.

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