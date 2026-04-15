Efecto CETEDEX: Más de 140 empresas se interesan por la provincia como sede de innovación tecnológica

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha pronunciado la ponencia institucional ‘Hacia un cambio de paradigma industrial para la región’ en el marco de la jornada titulada ‘La defensa como palanca de reindustrialización de la provincia de Jaén’ que se celebra hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén. En este foro organizado por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-FICA, Reyes ha subrayado el impacto que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CETEDEX, está teniendo en el proceso de reindustrialización de la provincia de Jaén.
“Analizar las oportunidades que supone para una provincia como la nuestra, desde el punto de vista empresarial, un centro como el CETEDEX creo que es un acierto. El CETEDEX es un proyecto tractor que atrae empresas, que va a generar empleo, que va a generar riqueza y que posiciona a Jaén en el mapa de la industria de la defensa”, ha afirmado el presidente de la Diputación, que ha puesto de relieve “el nuevo papel que la provincia de Jaén está dispuesta a desempeñar desde Andalucía, en un contexto de importantes inversiones en este sector”.
En su ponencia, el presidente de la Diputación ha remarcado “la gran tradición industrial de la provincia de Jaén, a pesar de que nuestra foto fija suele estar protagonizada por el olivar y el aceite de oliva. El peso relativo que tiene el sector industrial en la economía provincial es similar al del sector agrícola y lo mismo ocurre con su impacto en la generación de empleo”, ha puntualizado Reyes, que ha señalado que “la diversificación económica de la provincia de Jaén es una realidad en la que destaca una industria cada vez más competitiva. Jaén es puntera en la industria oleícola y agroalimentaria, pero también en la metalmecánica y del transporte, en el sector del plástico, en las energías renovables, en la fabricación aditiva, en la industria de la madera o en las nuevas tecnologías. Una diversificación que está llevando a cambiar el paradigma económico e industrial de nuestra provincia, reforzado por la industria ligada a la seguridad y la defensa y al propio CETEDEX”.
Reyes ha insistido en la capacidad de atracción de empresas que ha generado CETEDEX. “Más de 140 empresas se han interesado en este proyecto a través de la Oficina de Captación y Apoyo que hemos puesto en marcha junto a la Confederación de Empresarios de Jaén”, ha comentado. Pero además de este ecosistema industrial, el presidente de la Diputación se ha referido a la generación y atracción de talento e innovación, donde ha valorado el rol ejercido por la Universidad de Jaén. “La Universidad de Jaén fue uno de los principales activos a la hora de la elección de Jaén para la implantación de CETEDEX y desde el primer momento ha entendido la importancia de este proyecto para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia”.
Por último, el presidente de la Administración provincial ha expresado que este proceso de reindustrialización impulsado por la industria de la defensa “no es un caso aislado de la provincia de Jaén, sino que está impulsando el cambio de paradigma industrial en nuestra región y en otros territorios. Y en este proceso, la provincia de Jaén se ha unido al Corredor Industrial Ruta de la Plata, que parte desde Asturias y se extiende en dirección sur hasta Andalucía, con el objetivo de crear una alianza que fortalezca esta reindustrialización”.
En esta misma línea se ha manifestado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que ha participado en la inauguración de estas jornadas junto al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y al secretario general de UGT FICA Jaén, Domingo Ocaña. “Estas jornadas vienen a reafirmar el protagonismo de la provincia de Jaén en un sector en auge como el de la seguridad y la defensa gracias al CETEDEX”, ha señalado Juan Latorre. El vicepresidente primero de la Diputación se ha referido al ecosistema industrial, tecnológico y de innovación que se está generando con la llegada de empresas “que han mostrado su interés en instalarse o que ya lo han hecho como Escribano, FMG o SAPA Placencia, y también con empresas de la provincia que son punteras en el sector y que tienen un protagonismo importante como Sicnova o Meltio. Por tanto, la reactivación y la reindustrialización de la provincia de Jaén viene de la mano del CETEDEX”.
En el marco de esta jornada también ha tenido lugar la ponencia del director general de Estrategia e Innovación, el Teniente General Miguel Ivorra, y se han celebrado dos mesas redondas, una con protagonismo de las empresas vinculadas a la industria de la defensa, y otra orientada al empleo y los perfiles profesionales que demanda esta industria.
El secretario general de UGT FICA Jaén, Domingo Ocaña, ha augurado en la apertura de este foro que “CETEDEX estará a pleno rendimiento a mediados de 2028 y creemos que las empresas grandes del sector generarán empleo y ese empleo caerá en cascada a la pequeña y mediana empresa”. Así también lo ha avanzado el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, que ha considerado “fundamental que el Gobierno de España implante aquí el CETEDEX porque la industria de la defensa tiene un futuro muy importante teniendo en cuenta la situación geopolítica y la apuesta de España por aumentar la inversión en este sector. Lo que intentamos desde nuestra organización es hacer ver a la juventud de la provincia de Jaén que hay un campo donde van a poder trabajar, porque van a venir muchas inversiones y hay que aprovecharlas, fundamentalmente por parte de los jóvenes de la provincia de Jaén”.