De Jaén a Linares: La certificación multisede de la UJA avala la eficiencia de todos sus servicios y campus

La Universidad de Jaén (UJA) ha recibido la renovación de la certificación ISO 9001:2015 por parte de Bureau Veritas Certification para su Sistema Integral de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA), un sello que avala la calidad y eficiencia de la gestión universitaria hasta el año 2029. Con este nuevo ciclo, la institución celebra quince años de trabajo continuado en la mejora de sus procesos internos, desde que en abril de 2011 obtuviera por primera vez esta acreditación.
El acto de entrega, celebrado en el Rectorado, ha estado presidido por el Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, y ha contado con la participación de Julio Hermana García, responsable de Comercialización de Certificación de Bureau Veritas Certification, así como del vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez Moreno, y del gerente de la UJA, Alfonso Cruz Lendínez. Durante el evento, se ha hecho entrega oficial del certificado que acredita que el sistema de gestión de la Universidad se ajusta a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
En su intervención, el Rector de la UJA ha subrayado la importancia de esta renovación para la identidad de la institución. “Recibir formalmente la certificación ISO 9001:2015 para nuestro sistema integral de gestión de la calidad no es solo un reconocimiento externo; es la validación de un compromiso que esta institución asumió hace ya tres lustros”, ha señalado Nicolás Ruiz. En este sentido, el Rector ha recordado que, desde 2011, la UJA ha vivido “quince años de evolución, aprendizaje y perseverancia ejemplar” en los que la mejora continua se ha integrado en la cultura organizativa. Asimismo, Ruiz Reyes ha insistido en que el éxito de un sistema de gestión reside, fundamentalmente, en el terreno donde se ejecuta”, por lo que ha remarcado que este certificado “es de todos y cada uno de los trabajadores que integran los servicios de esta Universidad”.
Además, el máximo responsable de la institución universitaria jiennense ha querido dedicar un reconocimiento expreso a los responsables de los Servicios y de las Unidades Administrativas, destacando su liderazgo técnico y su capacidad para coordinar equipos bajo la exigencia de una normativa internacional como la ISO 9001:2015. De manera muy especial, ha subrayado la contribución del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), a quienes ha definido como “los verdaderos artífices de este logro”. “Ellos son quienes habitan los procesos, quienes proponen las mejoras y quienes, con su profesionalidad diaria, garantizan que la Universidad de Jaén sea una institución fiable, transparente y volcada en el servicio al alumnado y a la sociedad”, ha afirmado Ruiz, pidiendo que este agradecimiento llegue a cada Servicio y a cada Unidad Administrativa a través de los canales institucionales.
La certificación ISO 9001:2015 de la Universidad de Jaén tiene carácter multisede y abarca tanto el Campus Las Lagunillas de Jaén como el Campus Científico-Tecnológico de Linares. El alcance incluye, entre otros ámbitos, la gestión presupuestaria, económica, contable y fiscal; la gestión de adquisiciones y del inventario general; la asignación y disponibilidad de espacios; el mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y equipamientos; la gestión de residuos peligrosos; los procedimientos de selección y desarrollo del personal; la información para la toma de decisiones; el apoyo a la investigación y a la transferencia de resultados; los servicios de apoyo científico-técnico a la docencia y la gestión; los servicios complementarios al estudiante, la movilidad y la cooperación; así como la organización de actos, eventos, comunicación, relaciones institucionales y el registro y archivo general de la Universidad.
La renovación del sello por parte de una entidad de prestigio internacional como Bureau Veritas llega en un contexto de transformación constante hacia una universidad digital. En este sentido, el Rector ha destacado que “la calidad es la brújula que nos asegura que la tecnología está siempre al servicio de las personas y de la excelencia operativa”, subrayando que la UJA no busca “simplemente cumplir con un estándar”, sino hacer de su modelo de gestión “un valor diferencial que aporte confianza a todos nuestros usuarios”.
Por último, Ruiz Reyes ha agradecido a Julio Hermana y al equipo de Bureau Veritas “el rigor y la objetividad” con los que evalúan el desempeño de la UJA, una exigencia que contribuye a evitar la autocomplacencia y a seguir aspirando a “las cotas más altas de gestión pública”. Con la mirada puesta en 2029, la Universidad de Jaén afronta este nuevo periodo con el objetivo de seguir reforzando su compromiso con la calidad como forma de ser y de progresar al servicio de la sociedad jiennense.
La actualización del sello por una entidad de prestigio como Bureau Veritas refuerza la transformación digital que la Universidad de Jaén impulsa desde hace años. Para la institución, la innovación tecnológica tiene sentido solo si mejora la atención, la transparencia y la cercanía con la comunidad universitaria.
Con la vista puesta en los próximos años, la UJA continuará su camino hacia una gestión pública que inspira confianza y aporta valor al desarrollo social y económico de la provincia de Jaén.