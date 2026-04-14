VÍDEO | La Plataforma de la UJA desembarca en Linares para «blindar» el futuro del Campus Científico Tecnológico

Representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén han desarrollado una intensa jornada de trabajo en la ciudad de Linares encaminada a la movilización de la sociedad de cara a la concentración convocada para el día 29 de abril próximo, a las 19,30 horas de la tarde, en la Plaza de las Batallas de Jaén. El acto central ha sido una reunión con colectivos sociales linarenses, comprometidos con el progreso de la UJA en general y del Campus Científico Tecnológico del Campus de Linares en particular.
Por la Plataforma han asistido su coordinador Antonio Garrido y los componentes de la misma Luis Francisco Sánchez Cáceres y Antonio Salvador Valero, este último como impulsor desde Linares de este movimiento aglutinador de la sociedad civil en torno al futuro de su institución académica.
Además de las diferentes intervenciones de los miembros de la Plataforma ha sido interesante el coloquio que le ha seguido, donde se han planteado asuntos que indican que la ciudadanía está informada del curso de los acontecimientos y se compromete a alzar su voz para que el gobierno de la Junta cumpla con los compromisos adquiridos con el Modelo de Financiación, por tanto no es más dinero el que se pide sino que «de una vez por todas lo que el poder político andaluz acordó con los rectores, apareció publicado en su día en el BOJA pero incomprensiblemente no se ha cumplido, se haga realidad, porque es imprescindible además para consolidar el sistema de universidades públicas andaluzas que compite hoy con una red de universidades privadas cada vez más numerosas, a las que se pone alfombra roja y que en poco tiempo pueden ser mayoritarias en la comunidad andaluza».
Es curioso que uno de los asistentes,y otros le han secundado, ha pedido que para asistir ponía como condición que no haya ni un solo político en la cabecera de la concentración, a lo que se le ha respondido que serán alumnos quienes sostengan la pancarta de cabecera y tras ellos se posicionará la Plataforma y la comunidad universitaria, por lo que el resto de colectivos y asistentes en general se situarán a continuación.
El coordinador general de la Plataforma, Antonio Garrido, ha hecho historia del camino recorrido en estos cuatro años y cómo ha tenido que enfrentarse, entre otras, a dos situaciones muy negativas, el ‘Modelo Velasco’ y la negativa al Grado de Ingeniería Biomédica, que finalmente se logró en base a argumentos y a una lucha contra la sinrazón. El coordinador ha dicho también que “esto no es política, esto es Jaén, defender lo nuestro, despejar un futuro incierto, incluso preocupante y arriesgado de la UJA, que a punto de cumplir 33 años es una historia de éxito, le pese a quien le pese”.
Antonio Salvador Valero se ha referido en especial al caso del Campus Científico de Linares, que incluso en un escenario de dificultades viene trabajando con solvencia y fruto de su trabajo son las nuevas titulaciones.
Ha demandado el apoyo de Linares, porque en este momento es la fuerza social la que puede doblegar la voluntad de la Junta. Igualmente ha señalado que no se trata de una cuestión política, al menos política partidista, sino de respuesta frente a la inacción, y ha ofrecido datos económicos de la situación financiera de la UJA que desmienten, dicen, «las alegres declaraciones del consejero Villamandos». Ha invitado a hacer uso de la palabra al director de la Politécnica Superior, presente en la sala, Manuel Valverde, que ha agradecido el apoyo e impulso de la Plataforma y cualquier ayuda que suponga abrir las expectativas que para la ciudad y la provincia plantean las titulaciones del Campus de Linares.
Por su parte, Luis Sánchez Cáceres, entre otros temas ha hecho especial hincapié en la movilización del día 29, llamando a la sociedad linarense a ser activa y estar representada ese día en Jaén de forma numerosa, ya que es la fuerza social la que puede tener peso y hacer reaccionar a los responsables públicos. También ha hecho referencia, y ha invitado expresamente a asistir a la misma, a la mesa redonda que el día 21. a las 19 horas, en la antigua Escuela de Magisterio, va a mantener la Plataforma con los candidatos de las principales fuerzas políticas que optan a estar representadas tras los comicios del 17 de mayo por la provincia de Jaén, para que den a conocer las propuestas que respecto de la UJA pretenden defender en el Parlamento y en su caso en el gobierno de la Junta. Ha defendido, además, una frase que ha hecho suya la Plataforma y que de alguna manera es parte del mensaje central: o se está con la UJA o se está contra el futuro de la provincia.