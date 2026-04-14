Linares rinde tributo a la memoria: el PSOE homenajea a las víctimas del franquismo

El PSOE de Linares ha conmemorado este 14 de abril con un solemne acto de homenaje en el Patio de San Diego del cementerio de San José, lugar donde se ubica la fosa común de las personas represaliadas tras la Guerra Civil. La jornada, marcada por el respeto y el recuerdo, ha consistido en una ofrenda floral dedicada a quienes perdieron la vida en defensa de la libertad, la democracia y la justicia social.
Durante el encuentro, el secretario general del PSOE de Linares, Javi Perales, ha reivindicado la memoria histórica como un ejercicio imprescindible de dignidad colectiva. Perales ha incidido en que las víctimas no fueron figuras anónimas, sino personas con nombres y apellidos firmemente comprometidas con sus ideales. En su intervención, ha advertido sobre el riesgo que suponen los discursos que intentan banalizar el pasado, subrayando que el conocimiento de la historia es la única garantía para no repetir los errores de antaño.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo institucional que se está llevando a cabo para la exhumación e identificación de las víctimas. Según ha destacado el líder socialista, estas actuaciones son una respuesta necesaria a los principios de justicia y reparación, fundamentales para fortalecer la estructura democrática actual. Con este acto, la formación subraya su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia como pilares de una sociedad libre.