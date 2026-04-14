Linares camina por su historia: nueva ruta de ‘Un millón de pasos’ por la Mina de El Mimbre

Linares refuerza su apuesta por el ejercicio al aire libre y la puesta en valor de su patrimonio minero con la celebración de una nueva jornada de senderismo. El próximo sábado 18 de abril, la ciudad acogerá la tercera ruta de la XI edición de ‘Un millón de pasos’, una iniciativa que busca fomentar hábitos de vida saludables mientras se recorren los parajes históricos que definieron la identidad industrial de la comarca.
La expedición partirá a las 08:30 horas desde la Ermita de la Virgen de Linarejos, punto que servirá tanto de inicio como de final para un recorrido de carácter circular. En esta ocasión, los participantes transitarán por el sendero de la Mina de El Mimbre (PR-A 263), completando una distancia aproximada de 10 kilómetros. El itinerario promete ser un viaje en el tiempo, permitiendo contemplar los vestigios de explotaciones emblemáticas como las de San Miguel —con sus pozos San Camilo, San Guillermo, Pozo Rico y San Vicente—, además de las minas de El Mimbre, El Calvario y Cristo del Valle, finalizando con los restos de la histórica fundición de San Luis.
La participación en esta actividad es totalmente gratuita, aunque la inscripción es obligatoria para garantizar la seguridad y el control de los asistentes. Los interesados pueden formalizar su solicitud de manera presencial en El Pósito de Linares (de miércoles a domingo, en horario de mañana y tarde) o a través del formulario habilitado en la web municipal. Para la inscripción, se solicitarán datos básicos de contacto (nombre, DNI, correo y teléfono) con el fin de comunicar posibles aplazamientos en caso de que las condiciones meteorológicas impidan el desarrollo de la marcha.