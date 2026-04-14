D’órdago presenta su nuevo LP «Lo que se nos pasa por la cabeza» con un show que fusiona Rock y Poesía

El próximo viernes 17 de abril, el emblemático Garage Bar Elviris será el escenario de la presentación oficial del último trabajo discográfico de D’órdago: Lo que se nos pasa por la cabeza. Con entrada gratuita, la cita arrancará a las 21:30h para dar comienzo al show a las 22:00h, en lo que será la tercera parada de su extenso circuito de presentaciones nacionales.
Un proyecto forjado entre las tablas y carretera
D’órdago llega a esta presentación avalado por una trayectoria de más de 150 actuaciones por todo el territorio nacional, habiendo pisado desde salas de conciertos y teatros hasta grandes auditorios y plazas de toros ante 3.000 personas. Esta solvencia en el escenario nace de la experiencia de sus miembros en bandas como Fundido a Negro o Kultura de Bar, pero también de un profundo vínculo con otras disciplinas artísticas que dotan al grupo de una identidad única.
En el ámbito literario, cuentan con campeonatos de Poetry Slam en plazas tan exigentes como Jaén, Sevilla y Granada, contando en sus filas con Pedro Cortés, quien ostenta primeros puestos a nivel nacional en esta disciplina. Este bagaje se complementa con una sólida trayectoria en las artes escénicas; la banda es autora del tema principal de la BSO de la obra teatral La Mantis de Enrique Torres Infantes, mientras que su integrante José Antonio Sánchez “Joselillo” fue galardonado con el premio a la mejor música original por la obra Loca, de Pedro Güido.
Innovación y autogestión: El éxito del Cassette-USB
El nuevo álbum destaca no solo por su contenido, sino por su apuesta estética y nostálgica. Editado en Barcelona bajo un innovador formato de cassette-USB, el disco ha tenido una acogida excepcional, agotando todas las unidades en las primeras horas de su lanzamiento y obligando a la banda a lanzar una segunda tirada a fábrica.
Lo más notable de esta producción es su carácter artesanal y autogestionado: el LP ha sido íntegramente grabado, mezclado y masterizado por la propia banda, garantizando un control total sobre su sonido. En el disco colaboran figuras clave del rock como Poncho K, Oskar (Debruces) o Noni (SDM), junto a la profundidad de poetas como Manolo Chinato, Domingo Serrano o Joaquín Ortega Toro.
Un show multidisciplinar
El directo de D’órdago propone un viaje de Rock Acústico Poético donde la música se entrelaza con la poesía escénica teatralizada. El espectador se encontrará con una puesta en escena que transita con naturalidad entre la máxima emotividad y el humor, siempre bajo un cuidado tono teatral que hace de cada concierto una experiencia irrepetible.