VÍDEO | La Cámara de Comercio de Linares traslada sus necesidades a la administración autonómica

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este lunes una reunión institucional con el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares, en un encuentro celebrado en la sede de la entidad cameral, en el que se ha abordado la situación económica de la ciudad. En la misma, acompañando a la consejera, han acudido la alcaldesa, Auxiliadora del Olmo, y la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén en funciones, Ana Belén Mata.
Por parte del ente cameral linarense, han asistido el presidente, José María Villén; los vicepresidentes, Patricio Lupiáñez y Fernando Martínez; la gerente, María Jesús Carrillo, y los vocales Cristóbal Quesada, Ana Expósito, Eduardo Pérez, Esteban Rodríguez, Luis Torrecilla, Ángel Fraile y Gema Gómez.
Durante la reunión se han tratado distintas cuestiones de carácter general relacionadas con la realidad económica y empresarial de Linares, así como con los cauces habituales de interlocución institucional. En este contexto, se han abordado cuestiones de carácter general relacionadas con la actividad económica y empresarial, el nuevo marco normativo en el ámbito de la Sostenibilidad y el Medio Ambiente, así como los mecanismos habituales de interlocución entre las cámaras de comercio y la Junta de Andalucía.
Durante el encuentro, Catalina García ha destacado el papel que desempeñan las cámaras de comercio como entidades representativas del tejido productivo y como órganos de apoyo, información y asesoramiento a empresas y profesionales en su ámbito de actuación. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de que la relación entre la Junta de Andalucía y las entidades representativas del sector económico se desarrolle desde el respeto a las competencias propias de cada institución, en un marco de coordinación administrativa y colaboración institucional.
Por parte del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares, sus miembros han trasladado a la consejera distintas consideraciones generales sobre la realidad económica y empresarial del territorio, así como sobre aspectos vinculados a la actividad productiva que guardan relación con las competencias de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Igualmente, han expuesto el funcionamiento y las líneas de actuación habituales de la institución cameral en el ejercicio de sus funciones de representación, apoyo e intermediación.
El encuentro ha permitido, además, compartir información de carácter técnico y procedimental, así como aclarar aspectos relacionados con los canales administrativos existentes para la comunicación entre la Cámara y la Administración autonómica, dentro del marco normativo vigente.
Visita institucional al Ayuntamiento de Linares
Previamente, la consejera ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Linares, donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa, Auxiliadora del Olmo, ha saludado a los miembros de la corporación municipal y ha firmado en el Libro de Honor. Durante el encuentro se han abordado asuntos de interés común en el ámbito de las competencias de ambas administraciones, dentro del marco de la relación institucional habitual entre sendas entidades.