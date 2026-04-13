TENIS DE MESA | UBU RM Terán Burgos 2031 se impone al Cliniqas.com

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En la jornada 18 de la Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina, el conjunto local UBU RM Terán Burgos 2031 logró una victoria rotunda por 4-0 frente a Cliniqas.com, en un encuentro que reflejó la clara superioridad del equipo burgalés de principio a fin.

Desde el primer duelo, el equipo local marcó el ritmo del enfrentamiento. La palista Annamaria Erdelyi abrió la serie con una actuación impecable ante Sara Suárez López, imponiéndose con solvencia en tres juegos (11-1, 11-4, 11-5). Este primer punto supuso un golpe anímico importante que condicionó el resto del choque.

El segundo partido mantuvo la misma dinámica. Emiko Taguchi superó a Roxana Istrate en un duelo algo más disputado, pero igualmente resuelto en tres sets (12-10, 11-3, 11-7). Con el 2-0 en el marcador, el conjunto local empezó a encarrilar claramente la victoria.

La tercera manga confirmó la tendencia del encuentro. María Berzosa Casas no dio opción a Alba Sánchez Arboledas, cerrando su partido también por la vía rápida (11-4, 11-3, 11-3), colocando el 3-0 global y dejando a su equipo a un solo punto del triunfo.

El equipo visitante, Cliniqas.com, no encontró en ningún momento la forma de contrarrestar el alto nivel de juego de las locales, que dominaron todas las facetas del partido. El Cliniqas.com deberá reaccionar en próximas jornadas si quiere mantener sus aspiraciones competitivas. La ausencia de Haruna Ojio fue clave en este encuentro.

Este viernes, nuevo duelo ante Hujase a las 19h. en la sala «Felipe VI».

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