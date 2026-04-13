Más de 40 empresas agroalimentarias jiennenses promocionan sus productos en el Salón Gourmets

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha visitado hoy la 39ª Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, el Salón Gourmets, una de las principales muestras agroalimentarias de Europa por número de visitantes, metros cuadrados, expositores y volumen de negocio, que se celebrará en Madrid del 13 al 16 de abril. La Administración provincial participa “un año más en este evento con un estand en el que están presentes 43 empresas de nuestra tierra de 28 municipios distintos, además de las tres denominaciones de origen jiennenses y la IGP Aceite de Jaén”, según ha detallado Reyes tras una visita en la que también ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
“Estamos ante un escaparate que no podemos dejar de aprovechar para mostrar todo lo bueno que tiene la provincia de Jaén en el sector agroalimentario”, ha subrayado el presidente de la Diputación, quien ha precisado que “no solo tenemos nuestro aceite de oliva, ya que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, sino también productos Degusta Jaén, esas empresas que son sinónimo de calidad que también se encuentran en nuestra provincia”.
Ese es el principal objetivo de la asistencia de la Diputación a esta feria, donde también va a promocionar el potencial de la provincia jiennense como destino gastronómico. Para ello, se van a realizar dos showcooking en el marco de esta muestra: esta tarde será el turno de la chef del restaurante AJ-hito, Patricia Díaz, que presentará su propuesta “Cocina Jaenponesa”, donde mezcla ingredientes de la tierra con técnicas culinarias del país nipón; y mañana serán los chefs del restaurante Taberna Miguel de Bailén, Jesús Moral e Isabel Lorite, los que realicen una demostración que lleva el nombre de “Jaén en tres bocados”. Además de estos dos showcooking, se ofrecerán degustaciones diarias de los productos que se presentan agrupados por categorías (aceites de oliva virgen extra, productos cárnicos, vinos y otras bebidas espirituosas, alimentos preparados, mermeladas o agua mineral, entre otros).
El Salón Gourmets está considerado como el mayor escaparate promocional de alimentación y bebidas de calidad de Europa y uno de las mejores del mundo para los productos gourmet, como demuestra que el año pasado contó con la presencia de casi 118.000 visitantes, más de 1.000 periodistas acreditados, 72.000 metros cuadrados de exposición, 313 millones de euros de volumen de negocio y la presencia de unos 55.000 productos y más de 2.000 expositores. De hecho, congrega a las mejores firmas delicatesen de ámbito nacional e internacional y a afamados chefs y representantes de la hostelería, restauración, distribución, comercio y prensa especializada, que se dan cita en esta muestra para establecer nuevas sinergias y adquirir productos que conquisten el paladar del consumidor.